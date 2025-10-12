IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Той отправил искането си към френския президент Макрон

12.10.2025 | 20:25 ч. 22
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е поискал повече системи за противовъздушна отбрана и ракети, за да защити Украйна от руските удари, по време на телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон.

Франция е значителен военен поддръжник на Украйна.

Страната е въвлечена в политическа криза от миналата година, когато Макрон свика предсрочни избори с надеждата да си осигури мнозинство, но вместо това остави парламента парализиран между множество партии.

„Говорих с президента Еманюел Макрон... Информирах го за нашите приоритетни нужди – преди всичко системи за противовъздушна отбрана и ракети“, написа Зеленски в публикация във Facebook, цитирана от АФП.

„Русия сега се възползва от момента – от факта, че Близкият изток и вътрешните проблеми във всяка страна получават максимално внимание“, добави украинският лидер.

Русия нанесе удари по енергийната мрежа на Украйна през последните дни, като прекъсна електрозахранването на стотици хиляди украинци преди настъпването на зимата.

Дипломатическите усилия за прекратяване на тригодишната и половина руска инвазия са в застой през последните месеци. | БГНЕС

войната в Украйна ракети Русия
