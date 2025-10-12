Четирима са загинали, над 20 са ранени при масова стрелба в Южна Каролина

Четирима души са загинали, а поне 20 са били ранени при масова стрелба в претъпкан бар в щата Южна Каролина, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в ранните часове на неделя в популярния бар Willie’s Bar and Grill на остров Сейнт Хелена, където по това време са се събрали стотици хора.

По информация на шерифската служба на окръг Бофорт след избухването на стрелбата множество жертви и очевидци са побягнали към близките търговски обекти, за да се укрият.

Хаос и огнестрелни рани

При пристигането си на място полицията и екипите на бърза помощ са открили няколко души с огнестрелни рани.

Четирима са били обявени за мъртви на място, а над 20 са ранени – четирима от тях в критично състояние са транспортирани в местни болници.

Разследването продължава, като властите проверяват възможни заподозрени и не изключват нито една версия.

Все още не е ясно дали стрелбата е била целенасочена или случайна, съобщи говорител на шерифската служба.

Барът, където се е случила трагедията, е известен с това, че предлага кухня, вдъхновена от културата Гъла – традицията на афроамериканските общности, потомци на поробени африканци, живели по югоизточното крайбрежие на САЩ, включително в Южна Каролина.

На сайта си заведението посочва, че има за цел да разпространява "топлия дух на културата Гъла Гийчи".

"Напълно съкрушена съм от ужасяващата стрелба в окръг Бофорт", написа републиканският представител от Южна Каролина Нанси Мейс в платформата X, цитирана от BBC (Би Би Си), съобщава БТА.

От Willie’s Bar and Grill все още не са отговорили на запитване за коментар.