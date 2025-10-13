IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пътят Русе - Бяла остава затворен заради свлачище, започва спешен ремонт

Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник

13.10.2025 | 09:55 ч.
Частично затворен остава пътят Русе-Бяла в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък там се свлече земна маса. Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник, а поради риска за преминаващите автомобили, движението в посока Бяла – Русе остава ограничено, съобщава БНТ.

"Според нас е опасно преминаването особено на тежкотоварни превозни средства в този участък", заяви инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе. По думите му се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.

Причината за свлачището са обилните валежи от последните дни – по думите на инженера, за 3–4 дни са паднали около 300 литра дъжд, а водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлачището.

свлачище Русе-Бяла проливни дъждове затворен път
