Пътят Русе - Бяла остава затворен заради свлачище, започва спешен ремонт

Частично затворен остава пътят Русе-Бяла в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък там се свлече земна маса. Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник, а поради риска за преминаващите автомобили, движението в посока Бяла – Русе остава ограничено, съобщава БНТ.

"Според нас е опасно преминаването особено на тежкотоварни превозни средства в този участък", заяви инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе. По думите му се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.

Причината за свлачището са обилните валежи от последните дни – по думите на инженера, за 3–4 дни са паднали около 300 литра дъжд, а водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлачището.