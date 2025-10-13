IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски и Тръмп проведоха два телефонни разговора през уикенда

Лидерите обсъдиха противовъздушната отбрана на Украйна

13.10.2025 | 10:20 ч.
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за втори път в рамките на два дни.

Зеленски определи телефонните разговори като "много продуктивни“. Според него двамата лидери са обсъдили подкрепата за противовъздушната отбрана и ударите с голям обсег, тъй като Русия засилва атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Президентът Тръмп е добре информиран за всичко, което се случва“, каза Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

Предишният разговор между Зеленски и Тръмп се е състоял в събота 11 октомври. Двамата са обсъдили руски атаки срещу енергийната мрежа на Украйна, споразумения за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и мирните усилия на САЩ в Близкия изток.

Зеленски добави, че вторият разговор е бил фокусиран върху конкретни въпроси, които са били планирани по време на предишния разговор, и че двамата лидери са "обсъдили всички аспекти на ситуацията“.

Новината идва на фона на съобщения, че САЩ помагат на Украйна да атакува руска енергийна инфраструктура от месеци, като предоставят на Киев данни за насочване.

Разговорът между Зеленски и Тръмп на 11 октомври също така е засегнал потенциалната доставка на крилати ракети "Томахоук“ за Украйна, което би засилило способността на Киев да поразява руски военни цели, съобщава агенция Axios.

"Виждаме и чуваме, че Русия се страхува, че американците могат да ни предоставят "Томахоук“, което сигнализира, че този вид натиск може да бъде ефективен за постигане на мир“, каза Зеленски във вечерното си обръщение на 12 октомври.

Остава неясно дали е взето някакво решение по въпроса по време на разговорите.

В началото на месеца Тръмп заяви, че е "взел някакво решение“ дали да достави на Украйна "Томахоук“, но иска "да разбере какво ще правят с тях“.

Доналд Тръмп Володимир Зеленски телефонен разговор Томахоук противовъздушната отбрана Украйна
