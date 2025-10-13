Зеленски и Тръмп проведоха два телефонни разговора през уикенда

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за втори път в рамките на два дни.

Зеленски определи телефонните разговори като "много продуктивни“. Според него двамата лидери са обсъдили подкрепата за противовъздушната отбрана и ударите с голям обсег, тъй като Русия засилва атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Президентът Тръмп е добре информиран за всичко, което се случва“, каза Зеленски, цитиран от Kyiv independent.

Предишният разговор между Зеленски и Тръмп се е състоял в събота 11 октомври. Двамата са обсъдили руски атаки срещу енергийната мрежа на Украйна, споразумения за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и мирните усилия на САЩ в Близкия изток.

Зеленски добави, че вторият разговор е бил фокусиран върху конкретни въпроси, които са били планирани по време на предишния разговор, и че двамата лидери са "обсъдили всички аспекти на ситуацията“.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive. Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Новината идва на фона на съобщения, че САЩ помагат на Украйна да атакува руска енергийна инфраструктура от месеци, като предоставят на Киев данни за насочване.

Разговорът между Зеленски и Тръмп на 11 октомври също така е засегнал потенциалната доставка на крилати ракети "Томахоук“ за Украйна, което би засилило способността на Киев да поразява руски военни цели, съобщава агенция Axios.

"Виждаме и чуваме, че Русия се страхува, че американците могат да ни предоставят "Томахоук“, което сигнализира, че този вид натиск може да бъде ефективен за постигане на мир“, каза Зеленски във вечерното си обръщение на 12 октомври.

Остава неясно дали е взето някакво решение по въпроса по време на разговорите.

В началото на месеца Тръмп заяви, че е "взел някакво решение“ дали да достави на Украйна "Томахоук“, но иска "да разбере какво ще правят с тях“.