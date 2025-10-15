Протестиращите от поколение Z са уморени от това, че лидерите ги провалят

Арогантното и безчувствено политическо ръководство се промъква като нишка през нациите, засегнати от така наречените бунтове на поколението Z, които се разпространиха в Африка, Азия и сега Южна Америка. Поради тази и други причини, те може да се завърнат, пише Bloomberg.

В някои страни те дори могат да пометат режими

В Непал премиерът К. П. Шарма Оли подаде оставка скоро след избухването на протести в началото на септември. В Мадагаскар президентът Андри Раджоелина разпусна правителството си и се бори за политическо оцеляване, след като протестите доведоха до смъртта на най-малко 22 души.

В Кения президентът Уилям Руто изглежда не е в състояние да се поучи от опита. В продължение на три години източноафриканската страна се сблъсква с недоволни младежи, които използват социалните медии, за да организират протести срещу увеличението на данъците, полицейското насилие и кризата с разходите за живот. Руто реагира с жестоки полицейски репресии, медийни затъмнения, спиране на интернет и половинчати промени в кабинета - но с малко системни решения . И така, бунтовете се повтарят, всеки по-смъртоносен от предишния.

През 2023 г. Руто — който спечели изборите през 2022 г. с лист в полза на бедните и обеща да сложи край на необузданото полицейско насилие — увеличи данъците въпреки съпротивата на младежите. Най-малко 23 души загинаха в последвалите протести. През 2024 г., след младежките протести в страната „ 7 дни на ярост “, в които загинаха най-малко 50 души, Руто уволни няколко членове на кабинета, но не спря отвличанията и побоите на активисти . Като по часовник, протестите избухнаха отново по-рано тази година. Този път Руто инструктира полицията да стреля по протестиращите в краката и забрани прякото отразяване на демонстрации, повтаряйки тактика от 2024 г., когато изключи интернет . Най-малко 65 души загинаха в тазгодишните протести на поколението Z в Кения.

Лидерите трябва да осъзнаят, че протестиращите няма просто да си тръгнат

Това е така, защото младите хора, ключови играчи в тези демонстрации, са доминиращи в много страни. В Мадагаскар 68% от населението е под 30 години. В Непал хората под 30 години съставляват 56% от населението; в Перу броят им е 47,8%. Средната възраст в Мароко е 29,8 години . За разлика от родителите си, тези млади хора не са готови да толерират корупция и безотговорно ръководство.

В Мозамбик, където 250 предимно млади хора загинаха миналия декември, оспорвайки резултатите от изборите, половината от населението е под 17 години. Те се чувстват зле обслужени от управляващата партия Фрелимо, която е на власт от 1975 г., докато богатата на минерали страна остава една от 10-те най-бедни държави в света. Ангола, където 300 души загинаха при младежки протести тази година, има средна възраст само 16,2 години - а управляващата MPLA, въпреки че е опетнена от множество корупционни скандали през десетилетията, се държи на власт и от 1975 г. Половината от Филипините, където над 200 души бяха арестувани в края на септември, след като десетки хиляди антикорупционни протестиращи излязоха на улицата заради предполагаемото изчезване на милиарди долари на данъкоплатците за проекти за помощ при наводнения, е под 25 години.

Настоящите лидери показаха, че са безнадеждно неподготвени да разрешат проблемите. Мнозина посегнаха към стари наръчници; екипировка за борба с безредиците, сълзотворен газ, медийни репресии, стрелби и арести. Заповедта на Руто полицията за борба с безредиците да стреля по младежи протестиращи в краката е може би най-безсърдечната и провокативна, но подобни тактики са използвани и другаде. Същото отношение сред лидерите на Того доведе до смъртта на неизвестен брой младежи при масови протести , които разтърсват западноафриканската държава от седмици. В Ангола 30 души загинаха при полицейски акции през юли.

Признаците на недоволство на младежите, вдъхновени от други чрез TikTok и други платформи, са навсякъде. В Гана младежи организираха множество протести срещу държавната корупция след кенийските бунтове. Водените от младежи протести „#EntBadGovernance“ в Нигерия, предизвикани от нарастващите разходи за живот и икономическите трудности, доведоха до най-малко 22 смъртни случая и задържани над 1200 протестиращи. В Мозамбик над 300 души бяха убити при водени от младежи протести срещу предполагаеми манипулации на изборите на 9 октомври. Лидерите на тези страни трябва да работят за предотвратяване на бъдещи изблици на конфликт, защото негодуванието и огорчението от предишни репресии остават.

Повечето от протестите са организирани чрез социалните медии

И някои лидери може да се изкушат да ограничат интернет. Не бива. Интернет забраните на Руто от 2024 и 2025 г. не проработиха; забраната в Непал предизвика хаос и гняв. Многократно е доказано, че тези методи не работят.

Подобни категорични реакции показват, че лидерите не успяват да осъзнаят, че африканският континент и младите хора по света се променят и ще продължат да променят света по дълбоки начини през следващите няколко десетилетия. Бъдещият просперитет на африканските нации се крие не само в изобилните им минерални богатства, но и в младото им население, тъй като демографските промени в много от най-богатите нации в света са неблагоприятни.

Младите хора започват да осъзнават по-добре силата си и навсякъде се обявяват за безотговорни правителства. Мароко е обнадеждаващ сигнал за това как да се избегне нажежаването на ситуацията. Въпреки че първоначалната реакция на това правителство на бунтовете беше „ бърза и брутална“, оттогава властите смекчиха реториката си; премиерът Азиз Аханнуш сега казва, че диалогът е единственият път напред.

Това е тактика, която Руто и много други лидери трябва да възприемат. Ако продължат да игнорират уроците пред себе си, изглежда неизбежно въстанията да пламнат отново – и да се разпространят в други подобни икономически и политически напрегнати страни.