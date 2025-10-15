Англия вече се класира за Световното, Роналдо с нов рекорд

Англия победи Латвия с 5:0 като гост и стана първият европейски отбор, класирал се за Световното първенство по футбол през 2026 г.

След шест мача в Група K, Англия води в таблицата с 18 точки, след като е спечелила всичките си квалификационни мачове до момента.

Антъни Гордън откри резултата в 26-ата минута, а Хари Кейн (44, 45+4 дузпа) добави два гола в края на първата част. След почивката Максимс Тонисевс (58) си отбеляза автогол, а крайният резултат оформи Еберечи Езе (86).

В другия мач от групата Сърбия спечели с 3:1 гостуването си на Андора в дебюта на временния наставник Зоран Миркович, който замени подалия оставка след загубата от Албания Драган Стойкович.

Андора изненадващо поведе с попадение на Гулауме Лопес в 17-ата минута, но Сърбия изравни след автогол на Кристиан Гарсия, а звездите на тима в атака Душан Влахович и Александър Митрович от дузпа донесоха победата с голове след почивката.

Сърбия е на трето място в подреждането с 10 точки, на една зад Албания.

Гол на Доминик Собослай в добавеното време отложи празненствата на Португалия за класиране за Световното първенство през 2026 година. Попадението на халфа на Ливърпул донесе точка на Унгария за равенството 2:2 при гостуването на стадион "Жозе Алвеладе" в Лисабон в мач от квалификационна група F.

Португалия бе на път да спечели, след като неостаряващият Кристиано Роналдо реализира два гола през първата част, с които домакините заличиха пасив след попадение на Атила Салай за Унгария.

С двата си гола 40-годишният Кристиано Роналдо се превърна в най-резултатния реализатор за всички времена в квалификациите за Световното първенство. Нападателят отбеляза 40-и и 41-и гол в квалификациите за Световното първенство.

По брой голове, отбелязани в квалификациите за Световното първенство, Роналдо изпревари гватемалеца Карлос Руис (39). Лионел Меси е трети с 36 гола, иранецът Али Даей е четвърти (35), а полякът Роберт Левандовски е пети (33).

Португалия щеше да си осигури класиране на Мондиала с успех срещу Унгария, но в самия край Собослай донесе точката за Унгария и отложи празненствата на португалците, които остават лидери в групата с 10 точки, пет повече от втория Унгария.

Италия си осигури минимум бараж след победа с 3:0 срещу Израел в двубой от група "I".

Две попадения за "адзурите" отбеляза Матео Ретеги, първото от дузпа в 45-ата минута, а второто след класно изпълнение в 74-та минута. В края се разписа и защитника на Рома Джанлука Манчини.

Италианците събраха 15 точки и си осигуриха минимум второто място в групата. Лидер без загубена точка и с голова разлика 29:3 е Норвегия.

В групата на България съставът на Турция постигна убедителна победа срещу Грузия с 4:1 в Коджаели и зае второ място в група Е. След разгрома срещу българите с 6:1 преди три дни, турците записаха нов категоричен успех и на практика си осигуриха второто място в групата.

Защитникът Мерих Демирал отбеляза два гола, а Кенан Йълдъз и Юнус Акгюн добавиха по едно попадение. Георги Кочорашвили вкара почетен гол за Грузия. /БТА