IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

От днес до 17 октомври ремонтират участък от АМ "Хемус"

Ограничава се движението в посока София при км 38

15.10.2025 | 07:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От 09:00 часа на 15 октомври до 09:00 часа на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“, а превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта. 

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. 

От 13 до 17 октомври между 08:00 ч. и 17:00 ч. се променя организацията на движението и в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка, съобщиха от пътната агенция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

хемус ремонт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem