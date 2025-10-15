От днес до 17 октомври ремонтират участък от АМ "Хемус"

От 09:00 часа на 15 октомври до 09:00 часа на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистрала (АМ) „Хемус“, а превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, както и да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 13 до 17 октомври между 08:00 ч. и 17:00 ч. се променя организацията на движението и в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка, съобщиха от пътната агенция.