Европейците са уморени да помагат на Украйна

Повече от три години след избухването на украинския конфликт, Европа призна, че Старият свят е уморен от противопоставянето и иска край на конфликта, независимо от цената за Украйна. В самата Украйна настроението не е по-добро – нараства опасението, че европейската мечта, някога на пръв поглед постижима, внезапно се изплъзва, пише Politico.

Александра Авраменко сваля прозореца на колата си, не за чист въздух, а за да се ослуша. Заседнала в сутрешния трафик в центъра на Киев, на десния бряг на река Днепър, тя се навежда към воя на мотоциклети, пронизващи платната.

Изминаха повече от три години, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване, и повече от десетилетие, откакто войната избухна за първи път в Донбас.

Киев се е адаптирал към новата нормалност: постоянни сирени, прихващания и експлозии от едната страна, кафенета и барове, пълни с хора, от другата. Театрите разпродават представленията си, а децата са започнали новата учебна година в убежища. През нощта много семейства държат резервен матрак в коридорите или баните, следвайки официалните съвети да спят между поне две стени, далеч от прозорците, в случай че ги удари ракета.

Но под тези рутини се крие по-дълбоко безпокойство – че останалата част от Европа е уморена, отклонява вниманието си от войната и я гледа като на нещо, което просто трябва да приключи, независимо от цената за Украйна. И с това чувство идва и тревогата: че европейската мечта, която някога е изглеждала постижима, внезапно се изплъзва.

Авраменко, 33-годишна политическа консултантка, усеща тази промяна всеки път, когато се връща в Киев през Полша, основният транзитен център за украинците, пътуващи към и извън Европейския съюз. Сега тя живее в Северна Европа, където се е преместила преди пет години заради работата на съпруга си, но няма планове да кандидатства за гражданство на ЕС – „Украинецът вече означава европеец“, казва тя.

12-часовото пътуване с влак от Киев до границата с ЕС е претъпкано с жени и деца и е обзето от риск от атаки с дронове от изток. Мъжете на борда са гледани с подозрение.

Граничните проверки се усещат по-засилени, отколкото в ранните дни на руската инвазия. Полските власти питат защо пътуващите напускат Украйна, колко дълго планират да останат, каква е целта им. Вещите се разопаковат в търсене на контрабанда. „Тогава хората отваряха домовете си. Днес въпросите са по-остри“, казва Авраменко.

През 2022 г. балкони из цяла Европа развяваха украински знамена. Конвои с помощи се стичаха на изток. Непознати хора отваряха врати за бежанци.

Четири дни след началото на инвазията, с руски танкове, приближаващи Киев, президентът Володимир Зеленски подписа заявлението на Украйна за членство в ЕС . „Ние се борим за нашите права, нашите свободи, нашите животи – и за нашето оцеляване“, каза той в обръщение през седмицата. „Ние също се борим да бъдем равноправни членове на Европа. Затова сега докажете, че сте с нас. Докажете, че сте европейци и тогава животът ще победи смъртта, а светлината ще победи тъмнината.“

Месец по-късно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пътува до Киев, за да представи първия отговор на блока. „ Украйна принадлежи към европейското семейство “, заяви тя, подавайки на Зеленски въпросник за членство. „Тук започва вашият път към Европейския съюз... ще ускорим този процес, доколкото можем.“

Тази политическа подкрепа все още е налице, но общественият ентусиазъм е намалял. Съвсем наскоро, през април, фон дер Лайен разсъждаваше, че Украйна може да се присъедини към блока преди 2030 г. И все пак, докато процесът на присъединяване напредва, украинците наблюдават нервно как общественият ентусиазъм в части от Европа се колебае, което прави първоначалния импулс по-труден за поддържане.

Съседна Полша, един от най-шумните политически защитници на Украйна, е най-ярък пример.

Проучване, проведено в началото на лятото, установи, че само 35 процента от поляците подкрепят присъединяването на Киев към ЕС, в сравнение с 85 процента през 2022 г. Повече от половината от населението казва, че би предпочело войната да приключи, дори това да означава отстъпване на територия на Русия.

Повечето поляци също така смятат, че мащабът на помощта, предлагана на украинските бежанци, вече е отишъл твърде далеч, според проучване от началото на годината. Това е въпреки доказателствата, че бежанците са оказали положително въздействие върху полската икономика, като са запълнили недостига на работна сила и са стимулирали растежа.

Моделът се повтаря и другаде в Европа

В Германия мнозинството все още подкрепя изпращането на помощ на Украйна, но 52% смятат, че Киев трябва да се откаже от окупираните земи в името на мира. На целия континент страни като Италия и Франция запазват официалната си подкрепа, но обществеността им е все по-скептична относно приемането на Украйна като член на ЕС.

Това усещане за отслабване на вниманието в чужбина противоречи на реалността в Киев, където войната остава невъзможна за игнориране.

На 7 септември Русия започна най-голямата си въздушна атака срещу Украйна досега , като 810 дрона и ракети подпалиха правителствени учреждения и разрушиха жилищни райони в цялата страна. Само малка част от тях се промъкна през плътната противовъздушна отбрана на Киев - достатъчно, за да убие трима цивилни, включително бебе.

Докато над площад Майдан в града се спуска здрач, няколко десетки демонстранти разгъват знамена в подножието на Паметника на независимостта, а гласовете им се носят в топлия вечерен въздух. При военно положение масовите протести срещу правителствените политики почти са изчезнали; това е едва вторият, на който е разрешено да се проведе след инвазията.

Богдан Фомин, 30-годишен войник от Мариупол, град в югоизточната част на Украйна, държи ръкописен плакат, с който се изисква по-добро отношение към войските. Родният му град, някога процъфтяващо пристанище с половин милион души, беше сринат през 2022 г. и остава под руска окупация - причината, поради която той вярва, че Украйна трябва да се съпротивлява докрай, без отстъпки.

Фомин е категоричен, че събирането не е срещу правителството на президента Зеленски. „Протестите са част от нашата култура от обявяването на независимостта ни“, казва той, кимайки към „диалоговата полиция“, която наблюдава тихо отстрани, натоварена със задачата да говори с демонстрантите, а не да ги разпръсква. Това е подробност, която той цитира като доказателство, че това не е бунт срещу държавата.

По-късно същата вечер Олена Херасимиук се присъединява към тълпата. Творбите на 34-годишната поетеса са се превърнали в опорни точки на военната литература на страната и тя е прекарала голяма част от съзнателния си живот, обикаляйки около този площад.

Като студентка през 2014 г., тя стоеше там, когато се чуха първите остри пукнатини. Отначало не осъзна, че това са снайперски куршуми, пронизващи главата ѝ. После видя хора да падат, ранени и мъртви. Този момент, казва тя, никога не я е напуснал. Той я тласна да пише поезия като свидетелство и да се включи в доброволчески батальон , където евакуира ранените от бойните полета.

„Украинците са европейци във всеки смисъл“, казва тя. „Не искаме да бъдем роби. Ние сме свободни, либерални и отворени – и имаме само един път, европейският път.“

Тя е погребала приятели и е писала стихове за тях. Една съученичка, Дария, е отишла на война като инженер по безпилотни летателни апарати и никога не се е върнала.

За да продължи напред, тя се придържа към малки ритуали. „Всяка сутрин се събуждам и първата ми мисъл е за мъртвите“, казва тя. „Затова си правя кафе. Това ми напомня как да остана жив, как да остана човек. Без това щях да полудея.“

„Ако бъдат заличени, Европа също ги губи“

Настояването Украйна да бъде централна в историята на Европа се разпространява от улицата в културата и политиката на страната.

От другата страна на града, срещу площад Майдан, в оживен бар с музика на живо, Лина Романуха преглежда профила си в Instagram. Той е пълен с колажи, изрязани от десетилетни списания, и скици, рисувани през последните три години. И двете, казва тя, ѝ помагат да се справи с преживяванията на войната.

Когато руските войски настъпиха към Киев през февруари 2022 г., тя избяга в къщата на родителите си в Западна Украйна. В рамките на седмици се върна в столицата, убедена, че може да бъде по-полезна тук.

Сега на 41 години, кураторката и художничка описва нощите под атаки с дронове като „руска рулетка“. В началото е ходила в приюти; сега не си прави труда. „Не можеш да живееш така вечно. Ако стане въпрос за сградата ми, ще стане“, казва тя.

Нейният отговор на този фатализъм: култура. Романуха е куратор на изложба, която дигитализира паметниците на Украйна - не само тези в Киев или Лвов, но и в Крим, Донбас и други територии, които сега са под руски контрол.

В залите на Киевско-Печерската лавра – вековният манастир, преживял войни и обсади – посетителите използват виртуална реалност, за да се потопят в реконструкции на древногръцкия град Херсонес в Севастопол, да се разходят из Ханския дворец в Бахчисарай или да застанат пред драматичния театър в Мариупол, където стотици бяха убити през 2022 г. Всяка реконструкция е съчетана с музика от украински композитори: Това е начинът на Романуха да настоява, че културата оцелява, дори ако камъкът и мраморът не оцелеят.

Но за Романуха проектът не е само за миналото. Това е начин да се каже на европейците, че наследството на Украйна е и тяхно, че бъдещето им принадлежи заедно. Самият акт на поставяне на окупираните места на картата се чете като форма на неподчинение. Русия може да държи земята, но паметта – и претенцията за Европа – остава украинска. „Тези паметници са част от европейската цивилизация“, казва Лина. „Ако бъдат заличени, Европа също ги губи.“

Въпреки цялата несигурност относно бъдещето на страната си, тя се нарича „сляп оптимист“. Мечтае за Украйна, възстановена в границите ѝ от 1991 г., изградена наново с помощта на ЕС и международната общност.