IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Тръмп прогнозира: Икономиката на Русия ще се срине

Изказа поредно разочарование от Путин

15.10.2025 | 07:22 ч. Обновена: 15.10.2025 | 07:22 ч. 28
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че остава разочарован от факта, че Владимир Путин не е прекратил войната в Украйна.

„Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения – вероятно все още имаме. Не знам защо продължава тази война. Тя се оказа много лоша за него“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

„Путин просто не иска да сложи край на тази война, а според мен това го прави да изглежда много зле. Той би могъл да я прекрати бързо“, добави президентът на САЩ.

Тръмп призова Путин „наистина да уреди“ конфликта. „В Русия в момента има дълги опашки за бензин… И изведнъж икономиката му ще се срине“, предупреди той.

Американският президент съобщи още, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Вашингтон в петък. „Знам какво ще каже – иска оръжие. Би искал ракети „Томахоук“, каза Тръмп, визирайки крилатите ракети с голям обсег. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доналд тръмп владимир путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem