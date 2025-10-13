IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МКЧК е на път да вземе първите заложници от Газа, мъж с българско гражданство е сред тях

Червеният кръст ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им

13.10.2025 | 08:45 ч. Обновена: 13.10.2025 | 08:55 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Палестинското ислямистко движение "Хамас" предаде седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. 

МКЧК заяви днес, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори, предаде Асошиейтед прес.

Съобщено бе, че конвой на МКЧК е пристигнал на първото място, на което ще бъдат освободени днес израелски заложници.

Червеният кръст "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, пише БТА.

газа червен кръст заложници
