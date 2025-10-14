Китай има предимство да знае, че заплахите на Тръмп за мита са празни приказки

Китайският президент Си Цзинпин има предимство този път, след като разбра, че заплахите на Тръмп за тарифи са само празни приказки.

Толкова за твърдението на президента Доналд Тръмп от първия му мандат, че търговските войни са „добри и лесни за спечелване“. Далеч от бързата победа в търговската война с Китай, която той започна през 2018 г., тарифната война не приключи до 2020 г. Сега, след като се разпали по-рано тази година, търговският конфликт отново достига точката на кипене. Още по-лошо, Тръмп сега изглежда да е в неизгодна позиция, след като грубо подцени желанието и способността на Китай да води тази война в своя полза, пише за TNI Десмонд Лачман, старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество.

По-рано този месец, преди планираната среща между президента Тръмп и президента Си Цзинпин в рамките на 31 октомври APEC Summit в Южна Корея, Китай значително затегна контрола си върху износа на редкоземни елементи и магнити.

В отговор на това миналата седмица Тръмп обяви, че от 1 ноември САЩ ще наложат 100-процентна митническа ставка върху китайските стоки, в допълнение към съществуващите мита. Ако тези мита влязат в сила, те ще повишат нивото на вносни мита до около 130 процента, което ще предизвика по-нататъшни ответни мерки от страна на Китай. Ако това се осъществи, това ще доведе до фактическо прекратяване на търговията на САЩ с Китай, което ще доведе до значителни икономически загуби и за двете страни.

Реакцията на Тръмп на китайските ограничения за износ на редки земни елементи е ефективно признание на доминиращата позиция на Китай в тази област и значителната важност на тези продукти за американската промишленост. Китай в момента контролира 60–70% от световното производство на редки земни елементи и над 85% от капацитета за тяхната преработка. Министерството на отбраната на САЩ счита много от редкоземните елементи за „критични минерали” за националната сигурност. То признава, че китайските ограничения върху износа на тези редки земни елементи могат да бъдат особено разрушителни за производството на отбранителна техника, електромобили, потребителска електроника и възобновяема енергия.

Освен че е подценил готовността на Китай да използва картата си с редките земни елементи, Тръмп изглежда е подценил и готовността на Китай да понесе икономическите трудности и нежеланието му да толерира политическото унижение. Изглежда, че Тръмп е смятал, че китайската икономика не може да си позволи да затвори основния си експортен пазар, особено в момент, когато се намира в средата на сериозен срив на пазара на недвижими имоти. Той изглежда е смятал, че ако упражни достатъчно икономически натиск, Китай ще бъде принуден да седне на масата за преговори и да направи икономически отстъпки.

Едно нещо, което Тръмп е пропуснал, е, че Китайската комунистическа партия разполага със средства да издържи икономическите трудности по начин, по който никоя американска администрация не може. Способността на Китай да „понася горчивината“ беше доказана по време на икономически катастрофалния „Голям скок напред“ на Мао, както и по време на Културната революция. Освен това Тръмп изглежда е подценил нетърпимостта на президента Си към това да бъде възприеман като тормозен от Запада. След „века на унижение“ на Китай никой китайски лидер не може да бъде видян да се поддава на икономическия натиск на Запада.

От своя страна, на президента Си не може да е убягнало колко бързо Тръмп се поддава на натиска на финансовите пазари. Това стана ясно през април тази година, когато сривът на пазарите на акции и облигации в отговор на обявените от Тръмп тарифи за „Деня на освобождението“ принуди Тръмп да оттегли тези увеличения на тарифите едва след седмица. Това от своя страна доведе до появата на прякора „TACO“ на Уолстрийт, който се шегуваше, че когато става въпрос за вносни тарифи, винаги може да се разчита на Тръмп да „се уплаши“ и да не изпълни заплахите си.

Си също трябва да знае, че законността на обосновката на Тръмп за увеличаването на митата на базата на национална извънредна ситуация се оспорва от съдилищата. Всъщност, на 5 ноември Върховният съд ще започне устни изслушвания, за да определи дали да потвърди отхвърлянето от Федералния апелативен съд на обосновката на Тръмп за национална извънредна ситуация за тарифната му политика.

Всичко това вероятно сигнализира за период на значителна несигурност на финансовите пазари в САЩ. Изглежда малко вероятно президентът Си да бъде първият, който ще отстъпи поради национална гордост и изолация от пазарния натиск. Междувременно изглежда вероятно, че ще е необходим значителен спад на американския пазар на ценни книжа, за да накара Тръмп да оттегли 100-процентовите си мита върху китайския внос.