Джей Ло и Бен Афлек - разбират се, но няма да се събират

Дженифър Лопес и Бен Афлек се разбират наистина добре - въпреки развода. На 6-и октомври те присъстваха на премиерата на филма "The Kiss of a Spider Woman" и показаха топли отношения. Джей Ло е в главната роля, а Афлек е продуцент на филма.

Въпреки прегръдките и милите погледи, двамата няма да се събират. На тях просто им харесва да работят заедно. Те се подкрепят.

"Дженифър се справя добре. Тя е фокусирана над неща, които я правят щастлива - семейството и работата. Тя винаги се е наслаждавала на това да работи с Бен, това не се е променило. Няма романтично събиране с Бен. Те са на наистина добро място. Те продължават да се подкрепят. И двамата са горди от това, което постигнаха заедно", коментира източник на "People".

