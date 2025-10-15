Лиан Раймс говори за ранната си менопауза - едва на 43 г.

Кънтри звездата Лиан Раймс разкри, че е трябвало да крие здравословните си проблеми, само месеци след като зъбите ѝ паднаха по време на концерт.

43-годишната певица говори открито в ново интервю за емоционалната и психическа тежест, която последните няколко години са ѝ нанесли.

„Толкова дълго време се чувствах сякаш крия толкова много от себе си“, обясни тя пред Us Weekly, добавяйки, че тайната е допринесла за чувство на съмнение в себе си.

„Това позволи несигурността от мислите, които имах в миналото, за „Не съм красива, не съм достатъчно добра“, продължи Раймс. „Научих се как да обичам себе си през всичките си различни превъплъщения.“

Въпреки че е чувствала, че трябва да крие здравословните си проблеми, Раймс открито говори за страданието си от псориазис, който разкри за първи път през 2020 г.

Тя казва, че за нея е било момент на облекчение да сподели публично диагнозата си, „защото я криех толкова дълго“.

