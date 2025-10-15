Кметът на Одеса отрича да има руско гражданство, ще обжалва във Върховния съд

Кметът на Одеса Геннадий Труханов излезе с обръщение към одесчани относно лишаването си от украинско гражданство, чрез официалния уебсайт на градския съвет.

"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва във видеобръщението си Труханов.

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.

"Никога не съм бил регистриран на територията на Руската федерация. Не съм бил вписан в регистрационните данни на руските граждани и дори не съм имал основания за автоматично придобиване на гражданство като военнослужещ, тъй като се уволних от редиците на въоръжените сили на ОНД на 15 януари 1992 г. А законът за автоматично признаване за руското гражданство влезе в сила на 6 февруари 1992 г.", посочва Геннадий Труханов.

Относно по-нататъшните си действия кметът на Одеса е категоричен: "В случай на лишаване от украинско гражданство, правомощията на кмета се прекратяват от момента, в който градският съвет приеме решение, с което се уведомява за този факт. Това е предвидено в чл. 79, чл. 11 от Закона на Украйна за местното самоуправление в Украйна. Дотогава ще продължа да изпълнявам правомощията си като кмет, избран от гражданите".

"Ще обжалвам решението за лишаване от украинско гражданство във Върховния съд. А, ако това не е достатъчно, тогава в Европейския съд по правата на човека", констатира Геннадий Труханов.

Междувременно стана ясно, че президентът на Украйна Володимир Зеленски ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса, съобщи Укринформ, цитирайки видеообръщението на държавния глава.

"Одеса заслужава по-голяма защита и по-голяма подкрепа. Това може да се направи във формата на военна администрация – твърде много проблеми, свързани със сигурността в Одеса, остават без адекватен отговор от твърде дълго време. Ще бъдат взети всички възможни ефективни решения. Скоро ще назнача ръководител на военната администрация", заяви Зеленски. /БТА