Тонове асфалт от ремонта на АМ "Тракия" беше изсипан на метри от "Тунджа"

Местните жители се притесниха от наводнение

15.10.2025 | 10:13 ч.
На метри от коритото на река Тунджа между Сливен и Ямбол са изсипани тонове фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала „Тракия".

Жители на околните села се притесняват, че това може да предизвика наводнения или да навреди на околната среда и здравето им.

„При започване на ремонта, заедно с изпълнители, търсехме най-близкия терен. Обърнахме се към кмета на село Крушаре. Той ни предоставя този терен, където започна депонирането. Изсипаха се камионите и трябваше с фандроми да се съберат на депо. Когато се е събирал материалът на депо, са го прибутали малко по-близо", обясни пред NOVA инж. Митко Иванов от АПИ-Сливен.

След среща с представители на Басейнова дирекция изпълнителят докарал техника, която в момента изгребва материала към друго депо. Направена е забележка на фирмата.

асфалт Тракия ремонт Тунджа
