Сабрутев: Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре

Депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев заяви, че “колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре”, защото то “е вредно за страната”.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори, че мафията се прегрупира. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Сабрутев добави, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са “вредни за страната хора“.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е “абсолютно вреден“. “Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, добави депутатът от ПП-ДБ.

Явор Божанков, също от ПП-ДБ каза, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че “който каквото сам си направи, друг не може да му го направи”. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с “дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали. “Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.