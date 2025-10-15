Нова книга за Желязната лейди: Маргарет Тачър е имала две извънбрачни връзки

Бившият британски премиер Маргарет Тачър, смятана приживе със съпруга ѝ за еталон за стабилен брак, е имала две извънбрачни връзки, твърди нова книга за Желязната лейди, съобщи вестник "Таймс".

Маргарет Тачър често казваше, че не би могла да постигне успеха си без съпруга си Денис, описвайки го като "златната нишка, която преминава през живота ми". И през целия им брак, повече от 50 години, никога не е имало публичен скандал, свързан с брачния им съюз. Нова книга обаче сега твърди, че Желязната лейди е имала две извънбрачни връзки, предаде кореспондентът на БНР.

Тина Годоин разкрива в книгата си "Случайната феминистка", че Тачър не само се е радвала на "флирт" с близък помощник, който е докосвал коляното ѝ по време на вечери, но и че е имала две афери - едната в началото на кариерата си като депутат и друга, по-късно с друг политик.

Обсъждайки последната си работа на литературния фестивал в Челтнъм, който е спонсориран от “Таймс“ и "Сънди таймс", авторката твърди също, че Денис Тачър е завързал изненадващо близко приятелство с бившия модел Манди Райс-Дейвис, една от главните фигури в "аферата Профумо", след като семейство Тачър напусна "Даунинг стрийт".

Годоин се позовава на множество източници, един от които е писателят и бивш министър от Консервативната партия Джонатан Айткен.