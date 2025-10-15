САЩ екзекутира четирима престъпници тази седмица

Мъж от Флорида, осъден за убийството на две жени, беше убит чрез смъртоносна инжекция във вторник – първата от общо четирите екзекуции, планирани в Съединените щати тази седмица.

72-годишният Самюел Смитърс е осъден на смърт през 1999 г. за убийствата на Кристи Кауън и Дениз Роуч през 1996 г. в Тампа. Жертвите били бити и удушени, а телата им открити в езерце. Това е 14-ата екзекуция в южния щат тази година.

Друг осъден убиец също трябва да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в щата Мисури. 48-годишният Ланс Шокли е осъден за убийството през 2005 г. на полицая Карл Греъм.

Още две екзекуции са насрочени за тази седмица.

59-годишният Чарлз Крофорд ще бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в щата Мисисипи за изнасилването и убийството през 1994 г. на 20-годишната студентка Кристи Рей.

55-годишният Ричард Джерф ще бъде екзекутиран в петък в Аризона за бруталното убийство през 1993 г. на четирима членове на семейство от Финикс.

Досега тази година в САЩ са извършени 36 екзекуции – толкова, колкото и през 2014 г. Флорида е извършила най-много – 14, следвана от Тексас с пет и Южна Каролина и Алабама с по четири. Тридесет от екзекуциите са били чрез смъртоносна инжекция, две – чрез разстрел, а четири – чрез азотна хипоксия, при която в маска се подава азотен газ, който задушава осъдения.

Използването на азотен газ като метод за екзекуция беше порицано от експерти на ООН, тъй като е „жестоко и нечовешко“.

Смъртното наказание е отменено в 23 от 50-те щата на САЩ, а в още три – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – са въведени мораториуми.

Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и още в първия си ден на поста призова за разширяване на прилагането му „за най-отвратителните престъпления“.