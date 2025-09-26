Мистерия: Убийството на Чарли Кърк прилича на сцена от филм с Николас Кейдж

Убийството на консервативния активист Чарли Кърк и мотивите на предполагаемия му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, предизвикаха конспиративни теории още от първия ден. Никоя от тях обаче не изглежда толкова изненадваща, колкото тази, която свързва престъплението с трилъра на Николас Кейдж от 1998 г. "Змийски очи".

В постове, които се разпространиха в социалните медии тази седмица, потребителите обръщат внимание на факта, че има странни съвпадения в имената на героите, датите и местата между убийството и филма, режисиран от Брайън де Палма.

В основата на теорията е сюжетът на филма. В "Змийски очи" на 10 септември героят на Кейдж, Рик Санторо, отива да гледа боксов мач в казино в Атлантик Сити, в който участва боксьорът Тайлър, известен с прякора "Палача". По време на мача, точно до Кейдж, с изстрел във врата е застрелян американският министър на отбраната Чарлз Къркланд.

Тук за аналогиите няма нужда от развихрена фантазия - имената поразително си приличат - "Чарлз Къркланд" и "Чарлз Джеймс Кърк", пълното име на Чарли Кърк. Освен това съвпада и начинът на убийството - жертвата във филма е простреляна във врата, точно там, където е бе прострелян Кърк.

В мрежата се обсъжда и втора предполагаема връзка - в имената около ринга. Във филма боксьорът, който се предава, когато се чуват изстрелите, се казва Линкълн Тайлър. Любителите на теориите на конспирацията свързват това име с името на Тайлър Робинсън, което се превръща в още един аргумент. Не на последно място е и вероятното съвпадение на датите - боксовият мач във филма е на 10 септември, същата дата, на която Кърк бе убит в университета на щата Юта в Орем.

И така, какви са съвпаденията между филма и реалния живот:

Датата на убийствата - и двете са на 10 септември.

Имената и професията на жертвите - политикът Чарлз Къркланд във филма и политикът Чарли Кърк в реалния живот.

Начинът на убийството - изстрел във врата.

Според някои публикации съвпадат и имената на убийците, но това не е вярно - те твърдят, че във филма това е Линкълн Тайлър, но всъщност така се казва боксьорът по прякор Палача), а в реалността - това е заподозреният Тайлър Робинсън.