Американската армия планира да захранва бази с малки ядрени реактори

Американската армия прави един от най-значимите си тласъци досега в областта на съвременната ядрена енергетика с програма за разполагане на малки реактори във военни бази в голяма част от страната, където претоварените енергийни мрежи не могат да се справят с нарастващите енергийни нужди, пише WSJ.

Във вторник армията представи програмата Janus, която има за цел да снабди базите до 2028 г. с микрореактори – малки реактори, генериращи по-малко от 20 мегавата електроенергия, обикновено достатъчни за захранване на малък град. Това е малка част от енергийната мощност, която по-големите съвременни реактори могат да произведат, но микрореакторите са достатъчно малки, за да се транспортират с контейнеровоз или самолет.

Реакторите ще помогнат за захранването на оръжията и ще поддържат критични базови операции, когато други енергийни източници спрат да работят поради лошо време, кибератаки или други прекъсвания в мрежата, съобщиха от армията.

"За нас устойчивостта означава, че имаме сила, независимо от всичко, 24/7", каза Джеф Уоксман, главен заместник-помощник-секретар на армията.

Реакторите ще бъдат собственост и ще се управляват от търговски компании, въпреки че армията и Министерството на енергетиката ще помогнат с техническите аспекти и доставката на ураново гориво. Армията е в процес на избор на девет бази за началната фаза на програмата и до следващата година ще избере търговските доставчици, които да изградят по два микрореактора за всяка база, каза Уоксман.

Интересът от страна на армията е обещаваща възможност за стартиращи компании в областта на ядрената енергетика, които са набрали милиарди долари за проекти, включително малки реактори, обогатяване на уран и нови горивни технологии, но в много случаи са на години разстояние от завършването на продукт.

"Надпреварата днес е в това реално да се развият възможностите. Всички се опитваме да разберем кой може да задейства тези неща", каза Исая Тейлър, главен изпълнителен директор и основател на Valar Atomics, стартъп компания за микрореактори. Неговата двугодишна компания, която е построила един микрореактор, планира да участва в търга за договора с Janus.

Janus надгражда над шестгодишните усилия на армията и Звеното за отбранителни иновации, подразделението на Пентагона, което работи с технологични стартиращи компании, за придобиване на малки и лесно преносими ядрени реактори за бази в САЩ и военни операции в чужбина. Програмата е предназначена отчасти да подготви по-добре САЩ за потенциална война с Китай в Тихия океан или конфликт в Арктика, заявиха представители на армията, което би довело до големи транспортни и логистични предизвикателства за доставките, включително за електроенергията.

Бази в Тексас и Калифорния са останали без електричество поради снежни бури, а други разчитат на остаряващите обществени електропреносни мрежи и изкопаеми горива за резервно захранване. Слънчевата и вятърната енергия са периодични заместители. Междувременно много от по-новите оръжия на армията, включително дронове, противодронови и радарни системи, изискват повече енергия, заяви служител на Министерството на отбраната.

Енергийните нужди на страната нарастват рязко, отчасти поради стремежа на големите технологични компании да изградят енергоемки центрове за данни, за да развиват изкуствен интелект. Собственият енергиен напредък на Китай определи надпреварата за ядрена енергия като императив за националната сигурност.

През май президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед , с която призовава федералното правителство да разположи модерни ядрени реактори за целите на националната сигурност и иска от секретаря на армията да започне да използва реактори във военни бази до септември 2028 г.

Армията не предостави ясна оценка на разходите за Janus, но заяви, че част от парите ще бъдат изтеглени от бюджета на Звеното за иновации в отбраната.

Военновъздушните сили по подобен начин търсят микрореактори, които да осигуряват енергия за базите си, като осем ядрени енергийни компании се стремят да предоставят тази технология.