Американската армия опитва нов, по-бърз подход към разработването на оръжия

Военните действия се променят бързо и американската армия се надпреварва да се справи с тях. Новият подход към разработването на оръжия има за цел да се действа бързо, да открива недостатъци на ранен етап и да ги отстранява, преди те да се превърнат в по-сериозни и далеч по-скъпи проблеми в бъдеще.

За да избегне затъването в бавни и раздути оръжейни програми, американската армия се опитва да преосмисли начина, по който разработва нови технологии и се модернизира за бъдещи битки. Въоръжените сили се стремят към ускорени, по-евтини и по-близки до тези в Силициевата долина операции, с акцент върху метода проба-грешка, пише Business Insider.

Всичко е въпрос на бързо действие и разрушаване на нещата, подход на „бърз провал“. Дали рискът ще се изплати може да определи колко подготвени са САЩ за следващата си война.

„Има риск в стария начин, по който правехме нещата“, каза пред Business Insider Джо Уелч, ръководител в армията, отговарящ за нов проект за командване и контрол, който е не само основен приоритет, но и на преден план в новия подход на службата, и че има и рискове при опитването на нещо ново. „Тук няма опция „без риск“.“

Армията заяви, че по-новият ѝ подход към придобиването на нови технологии включва партньори от индустрията и обратна връзка от войници. Снимка на американската армия от сержант Уилям Роджърс.

Неотдавнашни съобщения за изтекла бележка относно уязвимости в приоритетната платформа за командване и контрол от следващо поколение на армията, или NGC2, предизвикаха нови дискусии относно процесите на разработване на технологии за водене на бойни действия в армията.

NGC2 е напълно нова система за предоставяне на командирите на информацията и данните, необходими за планиране на бойните операции, както и информация за това как могат да използват оръжия и системи.

До голяма степен ръководството на армията се насочва към различен подход: търсене на комерсиално достъпни продукти от индустриални партньори , намаляване на необходимите изисквания и вместо това фокусиране върху проблемите, за чието решаване са необходими нови програми, а след това итеративно работа върху технологията, за да се гарантира, че тя разполага с възможностите, които службата иска и от които се нуждае.

През юли тази година Anduril и екип от доставчици, включително Palantir, спечелиха договора за близо 100 милиона долара за NGC2 след 18 месеца конкуренция между потенциални изпълнители. Работата по изграждането на прототип започна с 4-та пехотна дивизия на армията във Форт Карсън, Колорадо. Събитията от поредицата Ivy Spring бяха фокусирани върху тестване и настройване на NGC2 с 4-та идентификационна дивизия.

Гейб Чиули, основният упълномощаващ служител на армията за облачни технологии, заяви пред Business Insider в имейл изявление, че бележката „е месечен сбор на рисковете, съобщени на доставчиците и мениджърите по сигурността на информационните системи“. Целта ѝ е била „да се предотврати допълнителни месеци работа с използване на остарели подходи“.

Въпреки това, меморандумът подчертава риска от прибързано разработване на системи, особено за нещо толкова критично като командването и контрола. В меморандума се отбелязва това, което изглежда като „прибързано внедряване на възможности в системата без действителен надзор или процес за това“. Когато тези проблеми бяха идентифицирани обаче, технологията не беше работеща. Тя все още беше в процес на тестване.

„Това е огромна разлика по отношение на потенциалния риск спрямо реализирания риск“, каза Уелч. От страна на софтуера, повечето проблеми с киберсигурността на NGC2 бяха решени в рамките на 72 часа след идентифицирането им.

По-рано този месец, вицепрезидентът по комуникациите на Anduril, Шанън Прайър, заяви, че NGC2 „напредва през нормалния процес на итеративно развитие“, като рисковете са открити и отстранени още преди пускането на системата в експлоатация.

Армейски служители казват, че проблеми възникват по време на разработването на нови, софтуерно-ориентирани системи като NGC2, но се решават бързо, когато възникнат. Службата описва това като част от итеративен подход към проектиране , който на теория позволява по-бързи решения и по-гъвкав процес на проектиране. Може да е малко по-хаотично, малко повече опити и грешки, но целта е оръжията да се подготвят и пуснат в експлоатация по-бързо.

По-широкият, търговско-ориентиран аспект идва с някои предимства, но армията не вижда всяка програма да попада в този вид структура на развитие.

Армията вече е преминала фазата на експериментиране с NGC2 и работи по създаването на прототип. Продължава работата по това как войниците могат да използват системата за откриване и приоритизиране на цели, събиране на данни за гориво, боеприпаси и критични доставки и други.

NGC2 е мащабна реконструкция на системите за командване и контрол на армията. Снимка на армията на САЩ от сержант Уилям Роджърс.

Партньори от индустрията като Anduril и Palantir заявиха, че подходът насърчава по-широкото внедряване на вече съществуващи търговски възможности. Те може да се нуждаят от промяна за специфични приложения, но вече отговарят на повечето изисквания, които армията иска.

Прототипите преминават през ротации в центрове за бойна подготовка, а приносът на войниците отива в индустрията. Армията прилага това в дронове и безпилотни системи , електронна война, технологии за борба с дронове и други системи, необходими за бъдещи битки.

„Това е наистина бърз, итеративен подход към начина, по който преосмисляме нашия модел на предоставяне на услуги във всички области“, каза главният информационен директор на армията Леонел Гарсига.

Според представители на армията, бързината идва с очевидни предимства, главно за предотвратяване на дълги забавяния, които правят новите технологии остарели, преди те да стигнат до войника. Но твърде бързото действие носи и рискове, като е възможно недостатъчно проверено оборудване или системи да попаднат в ръцете на войника.