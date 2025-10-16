Богаташ от Южна Корея се отърва да плаща милиарди след "развода на века"

Върховният съд на Южна Корея отмени решение на по-долна инстанция, с което милиардерът Чей Те-уон трябва да плати на бившата си съпруга обезщетение от 1,38 трилиона вона (1 милиард долара), по дело, наречено от местните медии „разводът на века“.

Позовавайки се на грешна преценка, която е увеличила стойността на активите на двойката, съдът нареди делото да бъде преразгледано.

Случаят е в разгара на Южна Корея, тъй като Чей оглавява могъщия конгломерат SK Group, докато бившата му съпруга Ро Со-йонг е дъщеря на бивш президент.

Бракът им се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е баща на дете, родено от любовницата му.

Обезщетението от 1,38 трилиона вона беше определено от съд в столицата Сеул през 2024 г. По това време то се смяташе за най-голямото бракоразводно споразумение в историята на Южна Корея.

Съдът заяви, че фонд от 30 милиарда вона, предоставен от бащата на Ро, бившия президент Ро Те-у, е допринесъл за растежа на SK Group и може да се счита за неин принос към съвместните активи на двойката. Но Чей обжалва споразумението.

В четвъртък Върховният съд постанови, че фондът „изглежда произхожда от незаконно получени подкупи“ от бившия президент и следователно не може да се счита за част от активите на двойката.

„Мисля, че е много важно, че Върховният съд ясно заяви, че е погрешно да се признае това за принос към съвместното имущество на двойката“, каза адвокатът на Чей, Лий Дже-гън.

Върховният съд обаче потвърди плащането на издръжка от 2 милиарда вона за Ро.

Акциите на SK паднаха с 5,4% след решението в четвъртък, тъй като се смята, че то удължава съдебната битка на Чей с бившата му съпруга. Но в краткосрочен план анализаторите смятат, че е малко вероятно да има промени в SK Group, тъй като Чей не е незабавно принуден да набира средства за споразумението си за развода.

Той контролира ключови дъщерни дружества на групата, като SK Telecom, SK Square и SK Innovation.

Бизнесът на SK обхваща телекомуникационния, енергийния, фармацевтичния и полупроводниковия сектори.