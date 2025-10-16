Тръмп: Ако „Хамас” продължи да убива хора в Газа, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще „влезе и ще унищожи“ Хамас, ако групировката продължи да убива хора в Ивицата Газа — очевидна препратка към последните разстрели на палестински цивилни, извършени след подписването на споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

„Ако „Хамас” продължи да убива хора в Газа, което не беше част от споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием“, написа Тръмп в публикация. „Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

Изявлението изглежда сигнализира за промяна в позицията на Тръмп, който по-рано тази седмица изрази подкрепа за репресиите на Хамас срещу бандите в палестинските територии.

„Те наистина ликвидираха няколко банди, които бяха много лоши, много, много лоши банди“, каза Тръмп пред репортери във вторник. „И те наистина ги ликвидираха и убиха редица членове на бандите. И това не ме притесняваше много, честно казано. Няма проблем.“

Има съобщения за смъртоносни сблъсъци между „Хамас” и въоръжени членове на кланове в Газа, които са обвинени в разграбване на хуманитарна помощ и работа за Израел.

След сраженията в неделя Министерството на вътрешните работи в Газа обяви обща амнистия за членовете на бандите, които не са участвали в кръвопролитието.

През юни израелски официални лица признаха, че са въоръжили банди в Газа, някои от които имат връзки с ИДИЛ (Ислямска държава в Ирак и Леванта), в опит да дестабилизират „Хамас”, пише Al Jazeera.

В неделя въоръжени мъже от банда в Газа, свързана с Израел, убиха известния палестински журналист Салех Алджафарави, според местните сили.