IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Захарова: Киевският режим създаде ад в центъра на Европа

Според нея в Курска област има масови гробове

18.10.2025 | 17:42 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Киевският режим уби жители на Курска област, разпалвайки ад в центъра на Европа, а европейските държави го финансират, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в подкаста на Лари Джонсън по време на международния медиен форум „Клуб на народното единство“, проведен в ТАСС.

Според нея в Курска област има „масови гробове на хора, убити от киевския режим и погребани в тези масови гробове“.

Захарова отбеляза също, че жителите на Курска област, „както жителите на Донецк и Луганск, биват масово изтребвани днес през 21-ви век“, точно както бяха изтребвани при нацистите и фашистите преди 90 години.

Свързани статии

„Разбирате“, подчертава тя, „говорим за европейския континент.“

Захарова също смята, че страните от НАТО „са в пълно зомби състояние и всеки ден им се плаща за убийства“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Курска област Захарова Русия Европа Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem