Киевският режим уби жители на Курска област, разпалвайки ад в центъра на Европа, а европейските държави го финансират, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в подкаста на Лари Джонсън по време на международния медиен форум „Клуб на народното единство“, проведен в ТАСС.

Според нея в Курска област има „масови гробове на хора, убити от киевския режим и погребани в тези масови гробове“.

Захарова отбеляза също, че жителите на Курска област, „както жителите на Донецк и Луганск, биват масово изтребвани днес през 21-ви век“, точно както бяха изтребвани при нацистите и фашистите преди 90 години.

„Разбирате“, подчертава тя, „говорим за европейския континент.“

Захарова също смята, че страните от НАТО „са в пълно зомби състояние и всеки ден им се плаща за убийства“.