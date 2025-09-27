Европейският съюз (ЕС) се превръща в истинско фашистко чудовище. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки медийни съобщения за евентуална забрана от Брюксел на туристическите услуги в Русия.

„Точно в навечерието на Световния ден на туризма, поредната фантастична новина дойде от „европейската градина“, написа Захарова в Telegram.

Според нея Брюксел може да включи забрана за предоставяне на туристически услуги на Русия в 19-ия пакет от санкции.

Тя отбеляза, че най-много ще пострадат от това решение самите европейци, които искат да посетят страната ни и да харчат парите си тук. Тя добави, че според Брюксел европейците трябва да харчат парите си само за война.

„Ултралибералите на власт превръщат ЕС в истинско фашистко чудовище”, подчерта Захарова.

Захарова добави още, че Русия не може да бъде сплашена от подобни решения, но е обезпокоително да се разбере дълбоката яма на лудостта и национализма, в която се намират.

„Преди СССР ги спасяваше, но сега всеки е сам за себе си”, каза Захарова.