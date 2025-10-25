IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия атакува Киев с балистични ракети, има ранени

В няколко района има пожари

25.10.2025 | 07:55 ч. 2
Снимка: Reuters

Русия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни най-малко осем ранени, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА.

Трима от тях са хоспитализирани, а в няколко района — Деснянски и Дарницки, са избухнали големи пожари в нежилищни сгради.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

Ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че има щети и в Днипровския район, както и неуточнен брой ранени.

Атаката идва в момент, когато западните съюзници на Киев засилват натиска върху Русия, докато войната навлиза в четвъртата си зима.

русия ракети киев
