Защо новата огромна румънска православна катедрала е предизвикателство за Москва?

През 1712 г., на остров на брега на Финския залив, от блатата се издига фар на руската мощ. Катедралата „Свети Петър и Павел“ в Санкт Петербург е първата забележителност, построена в новата столица на Петър Велики. Проектирана от италианец, тя въплъщава новата, обърната към Европа империя на царя-корабостроител: източноправославна по душа, западна по вид.

В продължение на близо три века тя е била най-високата православна църква в света. Досега. След 15 години строителство, Националната катедрала на Румъния отвори врати миналата неделя. Построена в политическия център на Букурещ, до Министерството на отбраната и Двореца на парламента, най-високият от позлатените ѝ куполи се извисява над силуета на града на височина 127 метра.

Анализаторите казват, че църквата е утвърждаване на меката сила и наследство на Румъния като православна нация във време, когато Русия се опитва да упражни духовното си влияние в региона.

Хиляди поклонници, видни духовници и високопоставени лица пътуваха до Букурещ за грандиозното събитие, отбелязващо откриването. Църквата, чието изграждане струваше над 300 милиона евро – финансирана предимно от румънските данъкоплатци – може да побере 5000 поклонници вътре и над 23 000 на крайбрежната алея отвън.

Интериорът ѝ се гордее с най-големия иконостас в света, най-голямата свободно люлееща се църковна камбана и най-голямата колекция от църковни мозайки, които са проектирани да изглеждат почти анимирани, като променят възприятието на зрителя според времето на деня. Конструкцията включва също концертни зали и ядрени убежища.

Катедралата е изключително популярна сред обществеността. Интерактивна карта на уебсайта на Румънската патриаршия предоставя данни в реално време за опашката за вход – в петък, почти седмица след откриването ѝ, опашката все още е дълга пет часа.

Нито Кремъл, нито Руската православна църква са коментирали официално, но новата църква е посрещната с известен цинизъм в Русия, а прокремълските Telegram канали поставят под въпрос легитимността на Румъния като православна нация.

ТАСС, руската държавна телевизия, съобщи, че румънски служители, включително министър-председателят Илие Болоян, са били освиркани на церемонията по откриването и наречени „крадци“ от някои от тълпата. Русия е обвинена в намеса в миналогодишните президентски избори в Румъния, включително в онлайн опити за влияние, съсредоточени върху подкрепата на евроскептичния, крайнодесен кандидат Калин Джорджеску.

Но Лаурентиу Плеска, изследовател в Румънския център за руски изследвания към Университета в Букурещ, заяви, че новата катедрала е повече от символ на гордостта на страната с нейната мнозинствена православна вяра. Откриването носи и геополитическо значение.

Руската православна църква е най-голямата от 17-те самоуправляващи се църкви, които следват източното православие, и има над 90 милиона членове по целия свят. Румънската православна църква има около 19 милиона членове. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Руската православна църква играе все по-важна роля във военната идеология на Кремъл. Под духовното ръководство на патриарх Кирил, близък съюзник на Путин, тя слива православието с национализма. Кирил описва управлението на Путин като „Божие чудо“ и оправдава войната в Украйна като борба срещу „силите на злото“.

Тъй като редица свещеници и членове на Руската православна църква извън Русия, особено в Молдова, където мнозинството е румънскоезично, са разочаровани от близостта на Руската православна църква с Кремъл, Плеска заяви, че откриването на Румънската национална катедрала е символичен жест, целящ да предложи алтернатива.

„Това е състезание на меката сила“, обяснява той пред The Times. „Все повече страни не са съгласни с руската църква и руската политика, промотирани в тези църкви. Това ще бъде най-голямата и най-високата православна църква в света и мисля, че е много видим символ на културното и духовно влияние на Румъния в Източна Европа.“

На първия ред на церемонията по встъпване в длъжност в неделя седеше Мая Санду, молдовският президент. В Молдова, дълбоко религиозна страна, руската и румънската православна църква се конкурират. Цели 86% от молдовците принадлежат към Молдовската православна църква, която попада под Московската патриаршия, но Бесарабската митрополия под ръководството на Румънската православна църква, която подкрепя присъединяването на Молдова към Европейския съюз, печели подкрепа.

„След пълномащабното нахлуване в Украйна можем да видим как Руската църква губи влиянието си в Молдова“, казва Плеска. „В Молдова има мнозинство от църквите, които са подчинени на Русия. Но от началото на войната видяхме, че хората наистина се отдръпнаха от руската църква, много духовници избраха да преместят църквата си от руската в румънската заради наративите, които те пропагандират.“

Миналия месец молдовското правителство и Европейският съюз осъдиха руска дезинформационна кампания преди молдовските парламентарни избори.

Русия е предложила на молдовски православни свещеници изцяло платена обиколка на някои от най-светите места на Руската православна църква през септември миналата година и им е дала дебитни карти, заредени с около 1200 долара, според разследване на Ройтерс. В замяна на свещениците е било казано да повлияят на молдовските избори чрез Telegram канали, където са предупреждавали своите последователи срещу интеграцията с Европейския съюз, каза Плеска.

„През целия изборен период видяхме как молдовската руска църква се възприема като тясно свързана с проруски политически партии, но също и с олигархични мрежи“, допълва Плеска.

Въпреки промяната в динамиката на властта и нарастващото напрежение между румънската и руската православна църква, Лучиан Леустен, експерт по източноправославно християнство и международни отношения в университета Астън, смята, че откриването на Националната катедрала е по-малко свързано със съперничеството с Москва и повече с утвърждаването на румънската национална идентичност.

„Не става въпрос за оспорване на Москва, а по-скоро за това да се каже, вижте, това успяхме да направим. Искам да кажа, местоположението също е много интересно. Близо до Министерството на отбраната, а също и в непосредствена близост до Камарата на народа, парламента. Така че имате този триъгълник“, казва Лойстиан. „Парламентът, както в много други страни, не се класира много високо по отношение на доверието, но църквата и армията са най-доверените институции в страната. Мисля, че местоположението и фактът, че сега е по-голяма, по-висока от парламента, мисля, че това беше посланието - че парламентът, Камарата на народа, както беше известна по време на комунизма, това беше бъдещето на страната."

„Но сега, когато е по-висока, това е символ, че религиозността е над комунизма, тя е над това, което е било в миналото.“