"Фигаро": Перуански шамани предсказаха падането на Мадуро от власт

Според тях през 2026 г. Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми

06.01.2026 | 08:52 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

В края на декември перуански шамани, както всяка година, направиха със специален ритуал предсказания за 2026 г. и тогава предвидиха, че венецуелският президент Николас Мадуро ще падне от власт - и много скоро те се оказаха прави, обобщава френският в. "Фигаро“.

Това накара мнозина да се разровят в интернет за информациите от 29 декември и да проверят какво още са прогнозирали тогава шаманите. Предсказанията бяха направени по време на тяхна среща южно от столицата Лима. В предсказанията относно това, че Мадуро ще бъде победен, обаче не се включваше намеса на американски военни, нито че той ще бъде заловен от тях, разказва шаманът Хуан де Диос Гарсия.

Шаманите предвидиха и че през 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми.

Те прогнозираха и че Кейко Фухимори ще спечели президентските избори в Перу след три неуспешни опита.

Сред предсказанията им беше и край на войната в Украйна. Но тук проблемът е, че те бяха прогнозирали подобно развитие на събитията и за 2023 г., отбелязва "Фигаро“.
(БТА)

Николас Мадуро венецуела перуански шамани Доналд Тръмп
