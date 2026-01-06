IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадуро може да получи и смъртна присъда

Другият вариант е доживот зад решетките

06.01.2026 | 08:45 ч. 14
Снимка БГНЕС

Николас Мадуро, който бе заловен от САЩ по време на специална операция, може да бъде признат за виновен по федерални обвинения в търговия с наркотици и други престъпления.

На 3 януари Николас Мадуро и съпругата му бяха арестувани в двореца в Каракас. Бившият президент на Венецуела беше задържан в следствения изолатор в Бруклин и му бяха предявени обвинения, пише NY Post.

Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките – или нещо по-лошо. Съгласно федералния закон, обвиняем, признат за виновен в нарушение на Закона за контролираните вещества "в рамките на продължителна престъпна дейност“, може да бъде осъден "на смърт".

Федералните престъпления, наказуеми със смъртно наказание, включват убийство, държавна измяна или шпионаж, както и престъпления, свързани с наркотици, които не включват убийство. /Труд

