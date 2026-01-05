САЩ, заедно с Канада, Венецуела и останалата част от Латинска Америка, представляват близо 40% от световното производство на петрол, което дава на президента Доналд Тръмп собствена петролна империя.

Фактическият контрол върху петролните богатства на Западното полукълбо е геополитически повратен момент, позволяващ на Белия дом да има върховенство както над съюзниците, така и над противниците си, произвеждащи петрол, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Хавиер Блас.

САЩ вече разполагат със средствата да поддържат цената на петрола близо до 50 долара за барел, което им дава предимство в бъдеще срещу всеки, който заплашва да я повиши, като ограничи предлагането.

Нека направим сметката. Започнем с производството на петрол в САЩ и добавете Канада. След това включете Венецуела и останалата част от Латинска Америка, от Мексико до Аржентина и навсякъде между тях: Бразилия, Гвиана, Колумбия. Харесва ни или не, всички те живеят под „ доктрината Донроу “ - все по-войнствена сфера на влияние на Вашингтон над Северна и Южна Америка. Заедно те представляват близо 40% от световното производство на петрол.

След това е въпрос на избор на език, за да се опише какво ще прави американската администрация с всички тези барели. Тя може да се опита да упражни пряк контрол, както във Венецуела, или да наблюдава, да влияе и просто да се наслаждава на ползите от произведеното. Каквато и да е думата, президентът Доналд Тръмп вече има своя собствена петролна империя.

И говоря за действителни барели, които вече се доставят на пазара, а не за подземни резерви, чието разработване би отнело време и пари1 . С такива ресурси Тръмп разполага с икономически и геополитически лост, какъвто никой президент на САЩ не е имал от времето на Франклин Д. Рузвелт през 40-те години на миналия век. У дома и в близост страната му може да докосне огромно море от петрол.

Петролната империя в Северна и Южна Америка

Страните, обхванати от „доктрината Донроу“, притежават близо 40% от световното производство на петрол и около 20% от петролните резерви.

Последиците от получаването на неограничен достъп до резервите на Венецуела, най-големите в света, бяха очевидни за всеки в енергийния и стоковия бизнес, особено за американските врагове. Олег Дерипаска , санкциониран от САЩ руски олигарх, го каза добре в събота: Вашингтон ще има средствата да поддържа цената на петрола близо до 50 долара за барел - което ще му даде печеливша позиция в бъдеще срещу всеки, който заплашва да повиши цената, като ограничи доставките. Пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че завземането на властта във Венецуела предлага „ огромно влияние “ върху световния енергиен пазар.

Фактическият контрол върху петролните богатства на Западното полукълбо е геополитически повратна точка. В продължение на десетилетия военните авантюри на САЩ бяха ограничавани от въздействието на всяка война върху цените на енергията. Днес Белият дом има върховенство както над съюзниците, така и над противниците си, произвеждащи петрол - независимо дали става дума за Саудитска Арабия или Иран, Нигерия или Русия.

Последните 18 месеца вече показаха какво означават тези нови въглеводородни богатства за външната политика на САЩ. Администрацията на Тръмп предприе някога немислими стъпки: от бомбардиране на ирански ядрени съоръжения до подпомагане на Украйна да атакува руски петролни рафинерии. Отвличането на Николас Мадуро от убежището му в покрайнините на Каракас беше най-шокиращият пример досега за това какво се случва, когато петролът вече не ограничава Пентагона.

А завземането на венецуелския петрол дава на САЩ още една възможност: възможността да отхвърлят предложения за достъп до петролни богатства. В продължение на месеци Кремъл размахваше собствените си резерви като морков в преговорите с Белия дом. Тръмп вече може да каже на Владимир Путин, че не се нуждае от сибирските си находища. Той има повече от достатъчно.

Не приписвайте всички заслуги на Тръмп, или дори по-голямата част от тях. Той е на власт в точния момент. Американският петрол би процъфтявал и без него благодарение на богатствата на американски шистов газ, канадския тежък петрол и откритията на места като Бразилия и Гвиана. Бившите президенти Джо Байдън и Барак Обама също се възползваха.

Това, което Тръмп направи, е да прибере целия този петрол под чадъра на сигурността на Вашингтон. Повече от 200 години след като президентът на САЩ Джеймс Монро обяви Латинска Америка за сфера на влияние на Белия дом, създавайки доктрината Монро, Тръмп я актуализира за 21-ви век, откъдето идва и полушеговитият етикет „Донроу“. Този път голяма част от това е свързано с природните ресурси.

За новата външна политика на САЩ всяка богата на петрол нация в Латинска Америка е важна, но наградата на Венецуела е огромна. Това не е заради настоящото ѝ производство: с около 1 милион барела на ден, тя изпомпва значително по-малко от Бразилия. Това е заради това, което някога е произвеждала - повече от 3,7 милиона барела на ден в пика си през 1970 г. - и би могла да изпомпва отново.

Крахът на венецуелската петролна индустрия

Латиноамериканската нация някога беше най-големият износител на петрол в света, доста пред Саудитска Арабия. Но след това дойде социализмът и последва колапс.

Геологията е налице. Всичко, което е необходимо, за да се отключи петролното богатство на страната, е капитал, време и усилия . В един момент през 90-те години на миналия век Каракас имаше план да увеличи производството първо до 5 милиона барела на ден, а след това до 6,5 милиона. Пристигането на Уго Чавес, последван от Мадуро, сложи край на това. Може ли Венецуела отново да се насочи към тези нива? Разбира се. Ще бъдат ли постигнати скоро? Твърдо „не“. Може ли да се постигне през следващите пет години? Също така е малко вероятно.

Но светът няма нужда от допълнителния венецуелски петрол днес, нито догодина, нито дори през 2027 и 2028 г. Той ще е необходим в началото на 30-те години на 21-ви век. И дотогава, ако Тръмп е прав, че Каракас ще се съгласи, производството на венецуелски петрол може да бъде много по-високо.

В много отношения редът след Мадуро, към който Тръмп изглежда се стреми – да позволи на бившата втора личност в режима Делси Родригес да поеме властта засега в мека диктатура или „dictablanda“ – работи добре за американските петролни компании. Тя вече стабилизира икономиката на страната си, като приложи известна пазарна ортодоксалност. Засега игнорирайте протестите ѝ срещу американската атака. Голяма част от това е за вътрешна аудитория.

Тръмп очевидно има високи очаквания от нея. „Ще накараме нашите много големи петролни компании от САЩ – най-големите в света – да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура – ​​петролната инфраструктура – ​​и да започнат да печелят пари за страната“, каза Тръмп на пресконференция в събота. Часове по-рано в интервю за Fox News той заяви, че САЩ ще бъдат „много силно ангажирани“ във венецуелската петролна индустрия.

През годините се научихме да се отнасяме с повишено внимание към изявленията на Тръмп. Но през втория си мандат той направи много от това, което заплаши да направи. Ако каже, че САЩ ще се включат във венецуелския петрол, повярвайте му на думата. Може би начинанието няма да бъде толкова грандиозно или толкова печелившо, колкото той декларира. Това не означава, че няма да се случи. Петролът на страната сега е част от петролна империя, простираща се от Аляска до Патагония - всичко това под опеката на Вашингтон.