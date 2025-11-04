За 1 евро: Румъния купи 18 изтребителя F-16 от Нидерландия

Румънското министерство на отбраната подписа договор за закупуване на 18 самолета F-16 Fighting Falcon и свързано с тях оборудване от нидерландското правителство. Това съобщи министър на отбраната Йонут Мустяну във Facebook.

Според Мустяну, закупените от Нидерландия изтребители ще бъдат използвани изключително за обучение в Европейския учебен център за F-16 във Фетещи, "който се превърна в регионален център за обучение на пилоти от държави-членки на НАТО и страни партньори“.

"Покупката се извършва на символична цена от 1 евро. Това е интелигентна инвестиция в обучението, сътрудничеството и бъдещето“, добавя министърът.

Споразумението, обявено от ръководителя на румънското министерство на отбраната, е преди всичко символично: Нидерландия вече е прехвърлила гореспоменатите изтребители в учебния център.

Учебният център за F-16 във Фетещи отвори врати през ноември 2023 г. като част от усилията на съюзниците на Киев за обучение на украински пилоти на изтребители от западен тип. /БНР