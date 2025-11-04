IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Самолет на Ryanair блокира пистата в Клуж, вторият пилот е припаднал

Не е ясно какво се е случило с него

04.11.2025 | 11:51 ч.
Кацанията и излитанията от Клуж бяха спрени в понеделник вечерта, след като самолет на Ryanair блокира пистата.

Съобщава се, че един от пилотите е бил отведен в безсъзнание от мястото на инцидента, но все още не е известно точно какво се е случило с него.

Два самолета бяха пренасочени към Сибиу, където презаредиха с гориво и след това се върнаха в Клуж.

Самолет, изпълняващ полет на Ryanair до Клуж-Напока в понеделник вечерта, е имал проблеми след кацането си и е останал на пистата, принуждавайки други самолети да кацнат в Сибиу.  Според BoardingPass, уебсайт, специализиран в авиационни новини, цитиран от News.ro, преди кацане пилотът е обявил спешен медицински случай и е заявил, че вторият пилот е "недееспособен".

Съобщава се, че той е бил изведен в безсъзнание от мястото на инцидента, но не е известно точно какво се е случило с него. 

По-късно пистата беше отворена отново и самолетите, отклонени към Сибиу, се върнаха в Клуж след зареждане с гориво. Обратният полет до Беагамо излита в 02:58 с над три часа закъснение и с екипаж, пристигащ от Букурещ.

