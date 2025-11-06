IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рюте: НАТО трябва да е готова за конфронтация в дългосрочен план

Опасността от Русия няма да отмине с войната, заяви генералният секретар на Алианса

06.11.2025 | 11:30 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Откритият диалог между НАТО и индустрията е от основно значение, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на НАТО за отбранителната индустрия (NATO Industry Forum 2025), който започна вчера в Букурещ и продължава и днес, предаде агенция Аджерпрес.

Форумът събра около 900 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски държави, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.

Генералният секретар на НАТО описа форума като едно от най-важните събития от този тип, посочва Аджерпрес.

„Вие сте индустриалната част на нашия компонент за отбрана и възпиране“, каза генералният секретар на НАТО, обръщайки се към участниците във форума. Той подчерта „силата на иновациите“ в тази сфера. 

Рюте отбеляза, че Румъния ще увеличи разходите си за отбрана на 3,5 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г.

Говорейки за отбранителната и възпираща роля на НАТО, той подчерта концепцията „мир чрез сила“. „НАТО ще играе своята роля, а вие – вашата“, каза Рюте, обръщайки се към участниците във форума.

„Непредизвиканата война на Русия срещу Украйна е пример за заплаха. Опасността от Русия няма да отмине с войната. Тя ще продължи да бъде дестабилизираща сила и не е единствена“, посочи генералният секретар на НАТО и допълни, че алиансът трябва да бъде подготвен за „конфронтация в дългосрочен план“.

Марк Рюте пристигна вчера на първото си официално посещение в Румъния в качеството на генерален секретар на НАТО. Той имаше срещи с президента Никушор Дан, с премиера Илие Боложан и с председателите на двете камари на румънския парламент. Днес генералният секретар на НАТО и румънският президент участват във Форума на НАТО за отбранителната индустрия.
(БТА)

НАТО Марк Рюте Румъния
