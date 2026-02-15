Украйна арестува бивш енергиен министър при опит да напусне страната

Украинската антикорупционна служба НАБУ съобщи, че е арестувала бившия министър на енергетиката Герман Галущенко, подал оставка миналата година на фона на мащабен корупционен скандал, докато е правил опит да премине държавната граница.

„Днес, при преминаване на държавната граница, детективи на НАБУ задържаха бившия министър на енергетиката в рамките на делото „Мидас““, се казва в изявление на НАБУ, с което се визира огромният корупционен скандал в енергийния сектор, разтърсил страната миналата година.

В съобщението не се посочва името на Галущенко, но той заемаше поста министър на енергетиката през изминалата година и подаде оставка през ноември.

„Първоначалните следствени действия продължават и се извършват в съответствие със законовите изисквания и съдебните санкции. Допълнителна информация ще бъде предоставена“, добавят от НАБУ, предаде АФП.

Галущенко беше сред няколко министри, напуснали постовете си през 2025 г., след като НАБУ разкри мащабна схема за пране на пари в енергийния сектор, която разследващите смятат, че е била организирана от съюзник на президента Володимир Зеленски.

По данни на антикорупционната служба участниците в заговора са изградили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара с цел източване на средства, което предизвика обществено възмущение в момент на масови прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски атаки.

Разследващите твърдят, че Галущенко е получил „лични облаги“ в резултат на схемата.

Украйна от години се бори с корупцията, а твърдите мерки срещу злоупотребите се смятат за ключово условие по пътя на страната към членство в Европейския съюз. |