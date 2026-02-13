Защо новите изтребители F-35 Stealth се доставят без радар?

Според скорошен доклад на Defense Daily, американските военни са получили изтребители F-35 Lightning II без радар, а Съвместният програмен офис (JPO) на F-35 оттогава отказва да коментира историята. В отговор на искане за коментар от TWZ, съвместният програмен офис на F-35 просто описва как самолетите F-35 „се строят, за да се поберат усъвършенстваните радарни системи F-35 (APG-85) за [ВВС], ВМС и морската пехота на САЩ“.

Говорител също потвърди, че първоначалното въвеждане в експлоатация на някои F-35 е планирано за Lot 17 – опция за договор на стойност 7,8 милиарда долара с Lockheed Martin за производството и доставката на 126 самолета F-35, чиито доставки започнаха през 2025 г. и се очаква да приключат през септември 2026 г.

Демонстрационният екип на ВМС на САЩ за F-35C Lighting II извършва летателна демонстрация на авиошоуто Wings Over South Texas. Тазгодишното авиошоу бележи първото завръщане на Wings Over South Texas във военноморската авиобаза Корпус Кристи от 2019 г. насам.

Според последните доклади, F-35 от Lot 17, чиито доставки започнаха миналата година, може да влязат в експлоатация без пълните си бордови радарни системи. Очакваше се въпросните самолети, доставени на американските военни от юни 2025 г., да бъдат оборудвани с новия радар APG-85, който да замени радара APG-81 на F-35 от Block 5, започвайки с Lot 17. Последните доклади обаче показват, че радарната система е била засегната от забавяния, които са попречили на влизането ѝ в производство, пише за 19fortyfive Джак Бъкби, британски изследовател и анализатор, специализиран в отбраната и националната сигурност.

Разработката на APG-85 беше публично призната за първи път от F-35 JPO през 2023 г., малко преди Northrop Grumman да потвърди, че разработва радарна система от следващо поколение за най-модерния американски изтребител-стелт от пето поколение.

„Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) разработва AN/APG-85, усъвършенстван радар с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA) за F-35 Lightning II. Northrop Grumman в момента произвежда радара за управление на огъня AN/APG-81 с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), който е крайъгълният камък на сензорния пакет на F-35 Lightning II“, разкрива изявление от 11 януари.

Доклади от началото на февруари показват, че монтажът на радара в носа на изтребителя F-35 се различава между сегашните и следващото поколение радарни системи, и двете разработени от Northrop Grumman. Разликата в дизайна е затруднила внедряването на новата радарна система, което е отложило очакваната ѝ доставка до Лот 20, вероятно в рамките на следващите две години.

Проблемът беше признат по време на интервю извън Камарата на представителите на 3 февруари с републиканския представител Роб Уитман, който заяви, че доставката на самолета с новата радарна система APG-85 в момента е „предизвикателна“.

„Конфигурацията на преградата е ключова, защото и двата радара са много различни“, каза конгресменът. „Не забравяйте, че конфигурацията на преградата позволява поставянето на радара спрямо позицията на антенната решетка, а позицията на антенната решетка е от решаващо значение за това как работи радарът.“

Източници, запознати с проблема, казаха, че шансовете за скорошно внедряване на решение са ниски, като разработването и внедряването на нов двоен монтаж, който може да побере както APG-85, така и APG-81, може да отнеме още две години.

В отговор на искането за коментар от TWZ, JPO на F-35 заяви, че „съображения, свързани със сигурността на програмата“, им пречат да предоставят допълнителна информация.

Доставянето на самолети F-35 без радарна система не означава, че те са „слепи“, но означава, че им липсват ключови характеристики, които правят платформата толкова напреднала. Системата с разпределена апертура (DAS) и електрооптичната система за насочване (EOTS) на F-35 осигуряват пасивно наблюдение, а самолетите, работещи заедно с тях, могат да споделят радарни данни чрез многофункционалната усъвършенствана връзка за данни (MADL).

Без борден радар обаче, независимото търсене „въздух-въздух“ е невъзможно

и някои от възможностите на самолета за електронна война ще бъдат ограничени. И тук се крие противоречието: F-35 е проектиран около сливане на сензори, а радарът е централен за тази архитектура.

AN/APG-85 е предназначен да замени APG-81, радарна система, чието разработване започна през 2001 г. и е базирана на технологията от 90-те години. Въпреки че някои спецификации остават класифицирани, очаква се новият радар да използва технология от галиев нитрид (GaN) за подобряване на енергийната ефективност и възможностите за електронна атака. Northrop Grumman описа новите радари като фундаментално подобрение за следващото поколение F-35.

„AN/APG-85 е усъвършенстван многофункционален сензор, който ще бъде съвместим с всички варианти на самолета F-35 и ще бъде способен да побеждава настоящи и прогнозирани вражески въздушни и наземни заплахи“, се твърди в изявление от 2023 г.

Самолет F-35 Lightning II на ВВС на САЩ, причислен към 34-та експедиционна изтребителна ескадрила, лети над зоната на отговорност на Централното командване на САЩ на 7 януари 2019 г. Lightning II е изтребител от пето поколение, съчетаващ усъвършенствана стелт технология със скорост и пъргавина на изтребителя, което осигурява на Централното командване на ВВС на САЩ смъртоносна въздушна мощ, спечелила войната. (Снимка на ВВС на САЩ от старши летец Брандън Крибелар)

Новият радар е част от над 75 основни подобрения в рамките на инициативата „Блок 4“, целяща да гарантира, че F-35 ще остане конкурентоспособен до 2070 г.

През септември 2025 г. Пентагонът потвърди, че модернизацията на F-35 по Блок 4 няма да бъде завършена най-рано до 2031 г. – пет години по-късно от първоначално очакваната дата за приключване през 2029 г. Новата оценка беше публикувана от Службата за отчетност на правителството, като се преразглежда първоначалният ѝ график от май 2024 г.