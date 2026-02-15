Иран е готов на компромиси за ядрената сделка срещу отмяната на санкциите

Иран е готов да обмисли компромиси с цел постигането на ядрено споразумение, ако САЩ са готови да обсъдят отмяна на санкциите, заяви иранският заместник-министър Маджид Тахт Раванчи, цитиран от Ройтерс.

Той направи това изявление в интервю, публикувано днес от Би Би Си.

Американски представители са заявявали неведнъж, че Техеран, а не Вашингтон затруднява постигането на напредък. Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американският президент Доналд Тръмп предпочита да постигне сделка, но това е "много трудно", припомня агенцията.

Иран заяви, че е готов да обсъди ограниченията върху ядрената си програма в замяна на отмяна на санкциите, но многократно е отхвърлял свързването на този въпрос с други въпроси, включително ракетите, отбелязва Ройтерс.

Тахт Раванчи потвърди, че втори кръг от ядрените преговори ще се състои във вторник в Женева, след като Техеран и Вашингтон възобновиха дискусиите в Оман по-рано този месец. "(Първите преговори) протекоха в положителна посока, но е твърде рано да се дава оценка", заяви заместник министърът.

Делегация от САЩ, включваща пратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще се срещне с иранците във вторник сутринта, според източник на Ройтерс, а представители на Оман ще посредничат в контактите между САЩ и Иран.

Началникът на иранската ядрена програма заяви в понеделник, че страната може да се съгласи да разреди най-високообогатения си уран в замяна на отмяна на всички финансови санкции. Тахт Раванчи използва този пример в интервюто, за да подчертае гъвкавостта на Иран. Висшият дипломат повтори позицията на Техеран, че страната няма да приеме нулево обогатяване на уран, което беше основна пречка за постигането на споразумение миналата година. САЩ разглеждат обогатяването в Иран като път към ядрени оръжия.

Иран отрича да се стреми към придобиването на такива ядрени оръжия. По време на първия си мандат Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран от 2015 г., което облекчи санкциите срещу Иран в замяна на ограничаване на ядрената програма на Техеран, за да се предотврати възможността да произведе атомна бомба.