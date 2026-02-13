Експерти предупреждават: Путин може да победи НАТО само с 15 хиляди войници

Русия може да победи НАТО с армията си от едва 15 000 души, предупредиха европейски експерти.

Във военно учение, симулиращо руско нападение срещу организацията, бивши германски и натовски служители разкриха, че президентът Владимир Путин може да осигури победа в рамките на няколко дни след започване на атака.

След учението експерти по сигурността също предупредиха, че Русия може да бъде позиционирана да извърши подобна операция само в рамките на 12 месеца.

Симулацията предвижда събитията да се развият през октомври 2026 г., като Русия се опитва да превземе литовския град Мариямполе. На Путин ще са необходими само 15 000 войници, за да поеме контрол над балтийската държава, като симулацията подчертава колебанието на НАТО.

Австрийският военен експерт Франц-Стефан Гади, който пое ролята на началник на руския Генерален щаб в симулацията, каза, че тя е показала как САЩ отказват да активират Член 5 на НАТО, който би принудил всички членове да защитават съюзник от нападение.

Междувременно Полша активира силите си, но в крайна сметка реши да не изпраща войските си, докато Германия не искаше да отговори, докато Русия напредваше.

"Възпирането зависи не само от способностите, но и от това какво вярва врагът за нашата воля, а във военната игра моите "руски колеги“ и аз знаехме: Германия ще се поколебае. И това беше достатъчно, за да спечели", каза Гади.

Той добави, че за да постигне военните си цели в балтийските държави, "Русия не е необходимо да нахлува в Литва, Латвия или Естония. Тя може да установи така наречения контрол на огъня от Беларус и Калининград".

Това би означавало, казва той, че най-важните стратегически позиции са украсени с ракетни установки, артилерия и дронове, което също би попречило на противника да се намеси, което означава, че Русия няма да се нуждае от "нито един войник“ в Балтийските страни.

Полският анализатор по сигурността Бартломей Кот, който участва в симулацията, каза пред Wall Street Journal: "Руснаците постигнаха повечето си цели, без да преместят много от собствените си части.“

Той добави, че реакцията на НАТО е била фокусирана върху деескалацията при справяне с провокации от Путин.

Предупреждението от експерти по сигурността идва в момент, когато САЩ посредничат в преговори между руски и украински пратеници за спиране на четиригодишната инвазия в Украйна.

Разговорите бяха описани от официални лица от двете страни като конструктивни и позитивни, но няма признаци за напредък по ключови въпроси в дискусиите.

Като индикация, че Тръмп иска да ускори инерцията на тези усилия, украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Вашингтон е дал на Киев и Москва краен срок до юни за постигане на споразумение.

През последната година Тръмп е поставил няколко крайни срока, които са дошли и отминали без видими последици.