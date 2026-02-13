IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Появи се снимка на телата на тримата загинали в х. Петрохан

Имали са странна подредба

13.02.2026 | 16:07 ч. Обновена: 13.02.2026 | 16:07 ч. 80
Появи се снимка на телата на тримата загинали в х. Петрохан

Снимка на телата на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов край хижа "Петрохан" беше публикувана днес от в. "Уикенд". 

Кадърът потвърждава сведенията, че трите тела са намерени подредени едно до друго. Освен това, Пламен Статев и Дечо Василев са по гръб, а Ивайло Иванов е по очи в снега. Неговото тяло е обърнато и в другата посока. 

Другото интересно е, че панталоните на Иванов са разкъсани. Според една от версиите, едното тяло е било обгорено, така че е възможно да става въпрос именно за неговото. Също така преди дни разследващите съобщиха, че той се е наранил при подпалването на хижата. На снимката се вижда и, че ръцете на Иванов са окървавени, както съобщиха от МВР при съобщаването на балистичните експертизи относно това дали е имало барут по ръцете на жертвите. 

Изображението е илюстрация на материал на вестника, който гласи, че Ивайло Калушев цяла година е подготвял приближените си за ритуалното самоубийство. В него се припомнят основните факти, които са известни по случая до момента.

Според медията, тримата в хижа "Петрохан" са сложили край на живота си някъде в диапазона между 21 и 23 часа на 1 февруари. Макар още да няма данни от аутопсиите на тримата, открити мъртви до връх Околчица, се предполага, че техният живот също е приключил още тогава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Петрохан жертви снимка тела
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem