Появи се снимка на телата на тримата загинали в х. Петрохан

Снимка на телата на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов край хижа "Петрохан" беше публикувана днес от в. "Уикенд".

Кадърът потвърждава сведенията, че трите тела са намерени подредени едно до друго. Освен това, Пламен Статев и Дечо Василев са по гръб, а Ивайло Иванов е по очи в снега. Неговото тяло е обърнато и в другата посока.

Другото интересно е, че панталоните на Иванов са разкъсани. Според една от версиите, едното тяло е било обгорено, така че е възможно да става въпрос именно за неговото. Също така преди дни разследващите съобщиха, че той се е наранил при подпалването на хижата. На снимката се вижда и, че ръцете на Иванов са окървавени, както съобщиха от МВР при съобщаването на балистичните експертизи относно това дали е имало барут по ръцете на жертвите.

Изображението е илюстрация на материал на вестника, който гласи, че Ивайло Калушев цяла година е подготвял приближените си за ритуалното самоубийство. В него се припомнят основните факти, които са известни по случая до момента.

Според медията, тримата в хижа "Петрохан" са сложили край на живота си някъде в диапазона между 21 и 23 часа на 1 февруари. Макар още да няма данни от аутопсиите на тримата, открити мъртви до връх Околчица, се предполага, че техният живот също е приключил още тогава.