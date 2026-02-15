Божанов за случая „Петрохан“: Задавахме въпроса - дали е имало в организацията сътрудници на ДАНС

Народното събрание отново се превърна в сцена на остри сблъсъци заради случая „Петрохан“ с обвинения, съмнения, изслушвания и закрито заседание. Темата се развива на фона на очакваните избори и в условия на „много въпроси и малко отговори“.

Заместник-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и съпредседател на „Демократична България“ Божидар Божанов заяви пред bTV, че ключът към изясняването на случая е предоставянето на всички документи от институциите.

„Нашият подход винаги е бил институционалният. Ние искаме да разчитаме на документи и на факти вместо да си говорим с пропаганда и с измислици и с обиди - дайте да видим документите“, заяви той.

В началото на февруари 2026 г. в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже. Те са намерени с огнестрелни рани. След няколко дни бяха открити още три тела - включително на 15-годишно момче – в кемпер край връх Околчица. Според разследващите и прокуратурата става дума за последователни убийства и самоубийство или самоубийства. Всички шестима са намерени с огнестрелни рани, а засега не са ясни мотивите. Около случая се заговори и за секта и евентуално насилие на деца от страна на лидера на групата рейнджъри Ивайло Калушев, свързан още с името Лама Иво.

Божанов обясни, че ПП-ДБ са поставили публично въпрос към и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев дали в организацията има хора, които са сътрудничили на агенцията.

„Ние задавахме този въпрос, дали е имало в организацията хора, които са сътрудничили по някакъв начин на ДАНС. И той отговори - не мога да ви дам отговор на този въпрос в открито заседание“, обясни Божанов.

По думите му това е знак, че по темата има класифицирана информация:

„Това означава, че има класифицирана информация по случая. Ние сме изисквали такава информация по отношение на Мартин Нотариуса и тогава каза, че не може да ни предостави такава информация.“

На въпрос дали липсата на отговор означава потвърждение и означава ли, че когато Денев не е казал дали са сътрудници, или не, означава, че те са го правили – той отговори: „Почти на практика значи. Защото той (Денев – бел. ред.) иначе може да каже не. Има високо обществен интерес.“

Той уточни, че понеже няма факти, оставят нещата на страни:

„И затова сме изискали цялата информация от ДАНС, от прокуратура, от МВР. Не просто секретни сътрудници, а какви сигнали, какво е било разследвано, имало ли е СРС-та в хижата, защото и такива информация има. И искаме това да бъде предоставено. И това се блокира от управляващото мнозинство. В двете комисии те го отхвърлиха от дневния ред. Без аргументи“, уточни Божанов.

Божанов заяви, че разполагат с неофициална информация, но отказа да назовава имена:

„Имаме такава информация вътрешна, но не искам да влизам точно в такива поименни спекулации, оперативните дела не са пред мен.“

По думите му допълнителни съмнения идват и от твърдения на свидетели:

„От разказ на свидетели става ясно, че когато са подавани сигнали, Кулшев е научавал много бързо от службите. Защо, ако не си сътрудник, получаваш информация за сигнали срещу тебе?“, коментира Божанов.

Тактически учения и „чадър“: „Не го изключвам“

По темата за твърденията за тактически учения на МВР Божанов настоя отново за документи:

„Отново - трябва да видим документите. Какви учения, какви сигнали, кой е разследвал, кой го е потулил.“

На въпрос дали има „чадър“ над групата, той отговори: „Не го изключвам, но трябва да видим всички документи.“

Божанов коментира и тезата, че организацията е действала в периоди, когато ПП–ДБ е участвала в управлението. Според него, ако е имало чадър, той е бил от службите и МВР:

„Ако е имало чадър, той е бил от МВР и службите. А службите - ние никога не сме имали контрол там. Това винаги ни беше отказвано.“

На въпрос дали кметът на София Васил Терзиев трябва да подаде оставка заради дарение, финансиране, Божанов беше категоричен: „Не. Той е финансирал десетки организации. Включително държавни, неправителствени. Няма как щом МВР и ДАНС знаейки неща не са разследвани, няма как дарител, дарил за мотори, да знае за нередности.“

И даде пример: „Аз съм дарявал на болници. Ако в тия болници се източва здравната каса, аз ли да си подам оставката?“

Терзиев сам съобщи, че е дарил между 70 000 и 80 000 евро на организацията на Калушев.