Хилъри Клинтън нарече „позорна“ позицията на Тръмп по отношение на Украйна

Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън отправи вчера остри критики срещу позицията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна, определяйки я като „позорна“, предаде ДПА.

„Мисля, че усилията да се принуди Украйна да сключи капитулационно споразумение с (руския президент Владимир) Путин са позорни“, каза Клинтън по време на дискусия на Конференцията по сигурността в Мюнхен.

„Вярвам, че Украйна е на първа линия на борбата за нашата демокрация, за нашите ценности на свобода и цивилизация, като дава хиляди жертви и вижда страната си разрушена от манията на един човек да я контролира“, каза Клинтън.

Американският президент Доналд Тръмп „или не разбира, или не му пука за това страдание“, добави тя.

Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна преди почти четири години по заповед на Путин. Клинтън и съпругът ѝ, бившият президент на САЩ Бил Клинтън, критикуват политиката на Тръмп. Хилъри Клинтън и Тръмп бяха съперници на президентските избори в САЩ през 2016 г., на които тя загуби срещу сегашния президент.