Хилъри Клинтън нарече „позорна“ позицията на Тръмп по отношение на Украйна

Вярвам, че Украйна е на първа линия на борбата за нашата демокрация, за нашите ценности на свобода и цивилизация

15.02.2026 | 08:45 ч. Обновена: 15.02.2026 | 08:46 ч. 113
Бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън отправи вчера остри критики срещу позицията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна, определяйки я като „позорна“, предаде ДПА.

„Мисля, че усилията да се принуди Украйна да сключи капитулационно споразумение с (руския президент Владимир) Путин са позорни“, каза Клинтън по време на дискусия на Конференцията по сигурността в Мюнхен.

„Вярвам, че Украйна е на първа линия на борбата за нашата демокрация, за нашите ценности на свобода и цивилизация, като дава хиляди жертви и вижда страната си разрушена от манията на един човек да я контролира“, каза Клинтън.

Американският президент Доналд Тръмп „или не разбира, или не му пука за това страдание“, добави тя.

Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна преди почти четири години по заповед на Путин. Клинтън и съпругът ѝ, бившият президент на САЩ Бил Клинтън, критикуват политиката на Тръмп. Хилъри Клинтън и Тръмп бяха съперници на президентските избори в САЩ през 2016 г., на които тя загуби срещу сегашния президент.

Хилари Клинтън позорна Тръмп Украйна
Войната в Украйна
