Новини

Проверките на КЕВР: Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%

Над 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които ще бъдат разгледани

15.02.2026 | 12:09 ч. Обновена: 15.02.2026 | 12:09 ч. 76
Снимка: БГНЕС

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ, съобщи БНТ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.
 

Тагове:

сметки ток КЕВР проверки нараснало потребление
