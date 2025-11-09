IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Дали страните затоплят отношенията си?

09.11.2025 | 09:00 ч. Обновена: 09.11.2025 | 09:09 ч. 11
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Китай обяви днес, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде AFP.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници – е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията, пише БТА.

