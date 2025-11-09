Притеснително: При война бункерите в Гърция ще съберат едва 2 милиона души

В Гърция има 2892 убежища за цивилното население с общ капацитет почти 2 милиона души, при население малко на 10 млн. души. Данните са от зам.-министъра за защита на гражданите Йоанис Ламбропулос.

Повечето се нуждаят от ремонт, а местните власти носят отговорност за тяхното състояние. Ако е необходимо, капацитетът може да бъде увеличен с 30%.

Тези данни бяха изложени в отговор на запитване от лидера на партията "Гръцко решение“ Кириакос Велопулос. Той. поиска разяснения за текущото състояние на системата за гражданска защита, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Велопулос попита и дали има актуален регистър на убежищата, в който да е посочено тяхното местоположение, капацитет и степен на готовност, както и дали са извършвани проверки и ремонти през последните години.

Отговорност между властите и частния сектор

Заместник-министърът обясни, че отговорността за поддръжката и техническото състояние на обществените убежища е на местните власти. В случай на частни помещения, подходящи за подслон, собствениците им са длъжни да осигурят готовност за приемане на граждани в рамките на 24 часа след обявяване на алармата.

Работата по идентифицирането и сертифицирането се координира от Службата за народна отбрана – Гражданско планиране при извънредни ситуации (Π.ΑΜ.–Π.S.Ε.Α.). Всяка административна единица има специални комисии за период от три години, които проверяват сградите и предлагат нови места за включване в списъка.

Гражданска защита на фокус

"Защитата на цивилните по време на криза – от природни бедствия до военни заплахи – е основна отговорност на държавата", подчерта Ламбропулос.

Той отбеляза, че Гърция, като член на Европейския съюз и НАТО се ангажира с укрепване на устойчивостта на гражданските структури и подобряване на координацията между гражданските и военните власти.

Според Велопулос необходимостта от модернизиране на системата за гражданска защита става особено актуална на фона на нови рискове – климатични бедствия, биологични заплахи и геополитическо напрежение. Политикът настоя за обновяване на инфраструктурата и създаване на нови убежища, отговарящи на съвременните стандарти за безопасност.

Предвижда се модернизация

Властите обмислят възможността за преразглеждане на съществуващия регистър на убежищата и въвеждане на цифрова система за проследяване на техния статус.

Тук не става въпрос само за защита във военни сценарии, но и за повишаване на общата готовност за кризи, включително земетресения и причинени от човека аварии. Както подчерта Ламбропулос, настоящата мрежа е "база, която трябва да бъде укрепена и адаптирана към новите условия".