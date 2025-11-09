Цончо Ганев: Бюджет 2026 съсипва малкия бизнес за сметка на корпоративния

"Бюджет към момента няма. Спекулациите, че е вкаран в НС - той беше качен на сайта, за да може брюкселските бюрократи, които бяха на официално посещение у нас - Домбровскис, Лагард, да го видят, да кажат колко е хубаво в еврозоната. Бюджетът не е вкаран в парламента."

Това каза Цончо Ганев от "Възраждане", предаде репортер на БГНЕС.

"Не са вкарани за разглеждане нито бюджета на НЗОК, нито на ДОО. Така че в в момента ситуацията е, че или няма актуален бюджет, или бюджета е изпратен в Брюксел", допълни Ганев.

"Факт е, че анонсираха вдигане на данъците и осигуровките, единствено срещу това застават синдикатите, работодателите защитават работниците, а синдикатите защитават правителството по простата причина, че вдигането на осигуровките е с малко над 10%, а не както обясняват - 2 пункта. Това за всички работещи е уникално унищожение на социалната система", смята депутатът.

"По-важното е, че управляващите видяха своята визия за данъчна реформа през вдигането на данъците на малките и микро фирмите, на семейните фирми, защото вдигането двойно на данък дивидент касае само тях. За м.г. имаме 140 милиона приходи от този данък, дори и двойно да се вдигне като приходи, това няма да промени бюджета, категоричен е Ганев. Реално дерат и съсипват малкия бизнес за сметка на корпоративния бизнес", допълни той.