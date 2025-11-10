Украински специални части воюват с руските зенитно-ракетни комплекси

Руските усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана (ЗРК) се оказаха основна пречка за военните усилия на Украйна по време на инвазията. През последните три и повече години Киев даде приоритет на унищожаването на множеството средства за противовъздушна отбрана на Москва, за да постигне напредък в отбранителната си стратегия. По-рано този месец украинските специални части съобщиха за прецизен удар по множество руски обекти, включително командни и радарни компоненти на дивизията за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“. Според Дирекцията за военно разузнаване на Украйна, атаката успешно е унищожила многофункционален радар 92Н6Е и системата за захранване, поддържаща командния пункт. Докато войната бушува, Киев несъмнено ще се опита да унищожи допълнителни компоненти на ЗРК, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

"Триумф“ е замислен по време на Студената война като евентуален наследник на ракетната система С-200. Бившето съветско правителство обаче не дава официално зелена светлина за новата система до разпадането на СССР. Едва в края на 90-те години на миналия век новосъздадените руски военновъздушни сили успяват да изпробват С-400 и в крайна сметка да я възродят. До 2007 г. „Триумф“ официално достига оперативна годност. Обозначена от НАТО като SA-21 „Growler“, руската зенитно-ракетна система е способна да унищожава дронове, крилати ракети и дори самолети. Като продукт от четвърто поколение на това семейство противовъздушни системи, С-400 се счита за доста напреднала. Всъщност, възможностите на „Триумф“ я поставят наравно с широко признатия ѝ американски аналог „Пейтриът“.

Докато С-300 остава в експлоатация, неговият наследник разполага с по-подобрени функции, които го правят по-прецизен. По-конкретно, системата С-400 комбинира три различни радиолокационни решетки, които излъчват в различни честотни ленти, за да проследяват, насочват и локализират самолети. ЗРК може дори да открива американските изтребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II от пето поколение. Както е обяснено от Sandboxx News , „Съвременните стелт изтребители са проектирани да забавят или предотвратят откриването от високочестотни радарни решетки, излъчващи в части от S, C, X и Ku лентите, защото тези системи са способни да осигурят „заключване с оръжеен клас“, с други думи, радарни решетки, които могат да насочват ракета към цел. Нискочестотните радарни решетки, използващи L или S лентите, не са способни да насочват оръжия с такава точност, но са способни да забелязват стелт изтребители.“

Въпреки че С-400 се смята за една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана в света, платформата не се е представила толкова добре, колкото се очакваше в Украйна. Няколко установки С-400 бяха унищожени при продължаващото нашествие, включително от остарели западни оръжия, но системата от най-висок клас би трябвало да може да се ангажира и да противодейства. Миналото лято украинската служба за сигурност и военноморските сили извършиха успешна атака, насочена към руски обект в Крим. Използвайки множество смъртоносни дронове и крилати ракети, Киев е успял да деактивира руските системи С-300 и С-400, използвайки ракети „Нептун“ при нападението. Ако „Триумф“ наистина е толкова страховит, колкото Кремъл обича да рекламира, не би трябвало да е толкова лесно за Киев да ги унищожи.