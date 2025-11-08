Русия извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ, причинявайки спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес.

"Врагът още веднъж извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система. По тази причина са въведени аварийни прекъсвания на електроподаването в няколко региона", написа тя във фейсбук.

Късно снощи един човек бе убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна. Атакуван е автомобил между селата Зелени Гай и Гуляйполе, съобщи областният управител Иван Федоров. Убит е 69-годишен мъж, а 67-годишна жена е била ранена.

В Одеска област руските сили продължават атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения. Нанесени са щети на енергийна инфраструктура, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.

