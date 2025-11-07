Срещата Тръмп-Орбан: Вносът на руски петрол и войната в Украйна са на масата

Унгарският премиер Виктор Орбан води 180-членна делегация, която ще посети президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Среща ще постави акцент не само върху приятелството им, но също така ще изведе на преден план продължаващото напрежение между двамата.

Орбан пристигна във Вашингтон в четвъртък с нает самолет от нискотарифния превозвач Wizz Air, като възвести специална връзка между двете страни в "позлатена епоха“ за двустранните им отношения. Унгарската делегация е отседнала в Блеър Хаус, официалната държавна къща за гости на Съединените щати, разположена непосредствено до Белия дом.

Преди пътуването външният министър Сиярто заяви, че САЩ и Унгария са работили усилено през последните седмици, подготвяйки "голям пакет за икономическо и енергийно сътрудничество, който би допринесъл значително за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност на Унгария“.

Една от основните теми по време на посещението ще бъде продължаващата война на Русия в Украйна. Орбан трябваше да бъде домакин на среща на върха в Будапеща между президента Тръмп и руския лидер Владимир Путин, преди тя в крайна сметка да бъде отменена от американците, поради предположението, че Русия не е готова за сериозни мирни преговори. Вместо това САЩ наложиха най-тежките енергийни санкции срещу руските енергийни компании от началото на войната срещу Украйна.

Напрежение около вноса на руски петрол

Американски представители призовават Унгария да намали вноса на руски петрол, което Будапеща последователно отказва да направи, позовавайки се на съображения за национална сигурност. След налагането на санкции на Лукойл и Роснефт миналия месец Орбан предложи да поиска от президента на САЩ разрешение за неучастие. Тръмп не е посочил, че е готов да му даде такова.

"Той поиска изключение, но ние не сме му го предоставили. Той е мой приятел“, каза Тръмп пред репортери през уикенда на борда на Air Force One.

По-рано този месец посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви пред Fox News, че Унгария трябва да представи план за намаляване на вноса на руски петрол и САЩ са готови да помогнат на Будапеща.

Даниел Хегедуш, регионален директор на Германския фонд "Маршал“ на САЩ, каза пред Euronews, че основната цел на Орбан сега е да получи изключение от вторичните тарифи, наложени върху руската енергия. Но не е сигурно дали ще го получи и това представлява риск за Орбан във вътрешния пазар.

"Тази среща беше поискана от унгарците, но въпреки това е среща с висок риск, защото в унгарския вътрешен наратив тази мисия е обвързана с тези изключения“, каза Хегедуш пред Euronews. Въпреки това администрацията на Тръмп няма да позволи на премиера Орбан да напусне тези преговори, изглеждайки по-слаб, твърди той, дори ако енергийната политика на Унгария противоречи на желанията на правителството на САЩ.

Унгария може да предложи сделки за намаляване на напрежението около руския петрол

За да се разсее напрежението, Унгария може да предложи търговски и отбранителни споразумения. Един от вариантите би могъл да бъде увеличаване на покупките на втечнен природен газ от САЩ, в съответствие с ЕС.

"Мога да си представя, че те ще обявят допълнителна покупка на втечнен природен газ (LNG), за да гарантират енергийната сигурност на Унгария“, каза Хегедуш.

Будапеща и Вашингтон също преговарят от години за закупуване на малки ядрени реактори. Участието на САЩ в разработването на ядрения обект Пакш също може да бъде на дневен ред и срещата може да послужи за улесняване на пробива.

Според унгарското издание на Радио "Свободна Европа“ се предвижда и споразумение за отбрана. Въпреки че подробностите не са известни, целта е „да има сътрудничество за увеличаване на капацитета на унгарската армия, евентуално чрез съвместни предприятия“.

Експерти призовават Тръмп да помогне на Украйна по пътя ѝ към ЕС

Тръмп и Орбан ще говорят и за войната в Украйна

Унгария многократно е заявявала, че е готова да бъде домакин на среща на върха в Будапеща, въпреки че САЩ не са дали никакви индикации, че са готови да възобновят идеята.

Заместник-директорът в Европейския център на Атлантическия съвет Джеймс Бачик твърди, че отмяната на срещата на върха в Будапеща, съчетана с потенциално катастрофалните последици от новите енергийни санкции на САЩ срещу Русия, е поставила Орбан в нестабилно положение.

САЩ биха могли да използват влиянието си върху Будапеща, за да окажат натиск върху Орбан да премахне ветото си върху кандидатурата на Украйна за присъединяване към Европейския съюз. В замяна на облекчаване на санкциите или споразумения, Бачик смята, че посещението в Белия дом „би било перфектната възможност да се сложи край на възпрепятстването на Будапеща за присъединяването на Украйна към ЕС“, каза той преди срещата на върха.

Унгария блокира отварянето на преговорните глави на Украйна с Европейския съюз на основание, че Киев все още е във война и представлява заплаха за сигурността на ЕС. По-голямата част от европейските лидери подкрепят започването на преговорите, а Европейската комисия заяви тази седмица, че Украйна е технически готова да го направи.

Радио "Свободна Европа“

В четвъртък, докато унгарската делегация пътуваше до Вашингтон, Кари Лейк, твърд поддръжник на Тръмп и изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на Агенцията на САЩ за глобални медии, обяви, че ще спре финансирането на унгарската служба на Радио "Свободна Европа“/Радио "Свобода“. Намаляването на финансирането може да ускори края на "Свобона Европа“, едно от малкото критични издания, които все още работят в Унгария.

"Това предаване подкопа външната политика на президента Тръмп, като се противопостави на законно избрания министър-председател на Унгария Виктор Орбан“, написа Лейк в писмо, изпратено до членовете на Конгреса.