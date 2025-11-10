От ЕС са в контакт с България заради ситуацията с "Лукойл"

От Брюксел обявиха, че продължават да са в контакт с България и останалите държави, които може да бъдат засегнати от санкциите срещу "Лукойл". От Еврокомисията съобщиха, че засега няма доказателства за пряко отражение на американските санкции върху доставките на горива в Европа.

"Европейската комисия поддържа контакт със засегнатите държави във връзка с възможното въздействие на санкциите на САЩ срещу "Лукойл" от миналия месец. Всички трансакции, свързани с продажбата на "Лукойл" трябва да са в съответствие с определените задължения по санкциите. Нека все пак да напомня, че "Лукойл" не е обект на европейски санкции. Така, че ние оставаме в контакт с държавите членки за този процес, но няма какво повече да кажем на този етап", каза Ариана Подеста, говорител на ЕК, цитирана от БНТ.

"Лукойл" обяви форсмажорно положение за активите си в Ирак. Там руският енергиен гигант притежава едно от най-големите нефтени находища в света - Западна Курна-2. Иракските власти са замразили всички плащания към "Лукойл", както в суров петрол, така и в брой, тъй като се търсят правни начини за продължаване на нефтодобива.

От руския консорциум предупреждават, че ще напуснат находището, ако продължава форсмажорното положение.