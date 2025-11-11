IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военен дрон се разби в Румъния, военните не успели да вдигнат изтребителите си

Времето било лошо

11.11.2025 | 11:37 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Военен дрон e паднал в района на село Гринду, Тулча, на 5 км от границата с Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Румъния.

Румънската армия не е могла да вдигне изтребителите си поради метеорологичните условия, според цитирания източник. Издадено е съобщение RO-Alert.

В нощта на 10 срещу 11 ноември 2025 г. Руската федерация предприе нови въздушни удари по украински пристанища на Дунав, според Министерството на националната отбрана. Многобройни експлозии са регистрирани на границата с Румъния, след като десетки ракети Geranium са атакували пристанищата близо до градовете Измаил и Рени.

„Радарите на MApN сигнализираха за наличие на групи дронове в района, съседен на националното въздушно пространство, което доведе до превантивно активиране на системите за противовъздушна отбрана. Метеорологичните условия в югоизточната част на страната не позволиха излитането на самолети от бойната служба на Въздушната полиция“, се казва в изявление на MApN, издадено във вторник сутринта.

В 01:07 часа е издадено съобщение RO-Alert за населението в северната част на окръг Тулча.

Голям брой експлозии бяха регистрирани от украинската страна на Дунав, в района на пристанище Измаил.

В 01:09 Министерството на националната отбрана беше информирано за удар на летателен апарат със земята в района на Гринду, приблизително на 5 км южно от границата. Военни екипи веднага са пристигнали на мястото. Те съобщават за наличие на възможни фрагменти от дрон. Районът е обезопасен, като претърсвания бяха извършени в ранните сутрешни часове

Във вторник сутринта беше изпратено съобщение RO-ALERT до жителите на северната част на окръг Тулча, информиращо ги за възможността от падане на обекти от въздушното пространство на фона на войната в Украйна, като на телефон 112 беше изпратено обаждане, че такъв обект е паднал близо до Гринду.

„През нощта на 10 срещу 11 ноември, Главният инспекторат за извънредни ситуации, след информация, получена от Генералния щаб на ВВС, изпрати съобщение RO-ALERT до жителите на северната част на окръг Тулча, информирайки ги за възможността от падане на обекти от въздушното пространство.

 „Напомняме на жителите на окръга и особено на тези, които получават информация и предупредителни съобщения, че структурите на МВР с роля в отбраната и обществения ред са в услуга на гражданите и поставят тяхната безопасност на първо място! Затова препоръчваме изпратените съобщения да се четат внимателно, да се вземат мерките за безопасност и защита, предадени чрез тях, да запазят спокойствие и да докладват на 112 за всяка необичайна ситуация, която наблюдават или която застрашава личната им неприкосновеност или имуществото им“, съобщиха от ISU.

Военен дрон Румъния военни изтребители
