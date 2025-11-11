Жените на MAGA: Сочни устни, ботокс и изкуствени мигли

Дълга руса коса, тежък грим и козметични интервенции: подобно на много жени в орбитата на Доналд Тръмп, политическият консултант Мелиса Рейн Лайвли носи подкрепата си за американския президент на лицето си.

С възхода на движението на Тръмп Make America Great Again (MAGA), група добре свързани и заможни републиканки попаднаха в светлината на прожекторите, носейки това, което американските медии нарекоха "MAGA визията“.

"Това винаги е била моята визия. Просто открих своето племе“, каза 40-годишната Рейн Лайвли, основателка на America First, агенция за връзки с обществеността, която предоставя "анти-woke“ услуги.

"Това е нещо много по-голямо от политиката - това са приятелства, това са взаимоотношения“, каза Лайвли пред AFP и добавя: "Тази MAGA визия наистина сигнализира на другите хора, че сте в един и същи отбор".

Тези консерватори от нов стил, почти винаги набожни християни, възприемат традиционни ценности, докато преследват личните си амбиции.

След убийството през септември на водещия инфлуенсър на MAGA и съюзник на Тръмп Чарли Кърк, неговата вдовица Ерика пое юздите на неговата младежка мобилизационна група.

По време на възпоменателна служба за съпруга си, 36-годишната бивша Мис Аризона попи безупречно гримираните си очи с кърпичка и похвали християнския брак. Тя цитира пасаж от Новия завет, който инструктира съпругите да се подчиняват на съпрузите си за защита.

Това е повече от мода

Въпреки че изповядват семейни ценности и религиозни вярвания, тези жени от MAGA са всичко друго, но не и срамежливи във външния си вид.

Облечени в поли и рокли, почти винаги с дълга коса, те могат да бъдат разпознати по обилния грим, който включва добре очертани вежди и "контуриране“ – техника, която използва тъмни и светли нюанси за извайване на лицето.

Много от тях избират козметични интервенции, включително филъри и хирургия, за да постигнат по-пълни бузи, по-плътни устни и изтънчен нос.

Рейн Лайвли дава за пример дъщерята на Тръмп, Иванка, и снаха му Лара, като свои модели за подражание.

"Грешка е да се отхвърля това като въпрос само за мода, само за грим“, каза Джулиет Уилямс, професор по изследвания на пола в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. "Всъщност това е абсолютно ключово, защото това движение „Тръмп MAGA“ успя да се завърне в Белия дом през 2024 г., според мен, основно благодарение на използването на войната между половете.“

"Два часа във фитнеса всеки ден“

79-годишният Тръмп мобилизира много млади избиратели със своя националистически, про-бизнес и мачо облик.

Лицето MAGA е политическо, защото е "начин да се сигнализира на всички жени, че стойността им зависи от привлекателността им за мъжете“, каза Уилямс, добавяйки, че Тръмп е организирал конкурс за красота.

Рейн Лайвли обаче отхвърля всякаква идея за подчинение или принуда.

"По абсолютно ничия воля, освен по моя собствена, не прекарвам по два часа във фитнеса всеки ден, не си оправям косата на всеки три седмици и половина, не си оправям ноктите, не си оправям веждите, не си правя грижа за кожата, не си слагам ботокс“, каза тя.

PR консултантката се бореше за поста говорител на Белия дом за втория мандат на Тръмп, но в крайна сметка президентът избра дългогодишния лоялен кадър Каролайн Ливит.

28-годишната Ливит се е обградила с млади асистентки, които подражават на безупречно поддържания ѝ вид, който включва високи токчета, дори при пътувания, които включват много тичане.

"Гледам тези жени от MAGA и не ги виждам като жертви на модата... но я виждам като бойна боя“, каза Уилямс. "И, знаете, приемане на система, която в крайна сметка е предназначена да работи срещу тях".



Една от жените, най-често цитирани като въплъщение на така нареченото „лице на MAGA“, е министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, която ръководи твърдолинейната имиграционна политика на Тръмп.

"Дългата коса, големите устни, големите бузи, гримът, екстеншъните на миглите, все едно се занимава с дрег“, каза Даниел Белкин, дерматолог в Ню Йорк.

Белкин намира за парадоксално, че поддръжниците на MAGA са враждебно настроени към шоутата на дрег кралиците и осъждат уголемяването на гърдите и операциите за реконструкция на лицето за транссексуални хора. Те често прибягват до подобни процедури, за да подчертаят своята женственост и мъжественост.

"Иронично е, защото те са толкова против грижите, утвърждаващи пола, за транссексуалните хора, но полагат грижи, утвърждаващи пола, за себе си“, каза Белкин.

В скорошен епизод популярният анимационен сериал South park осмя Ноем като опърничава с лице, обезобразено от козметични процедури, което нейните асистентки трябва постоянно да закърпват пред камерите.

"Толкова е мързеливо постоянно да се подиграваш на жените за това как изглеждат“, протестира Ноем по време на скорошно интервю.